前10月我無人機出口金額 大增11倍

行政院積極打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」，讓台灣無人機產業走向國際。據財政部統計，今年一至十月無人機出口金額五四七五萬美元，與去年全年四四一萬美元相比，已大幅成長十一點四倍。

無人機產業為賴總統宣布的「五大信賴產業」之一，財政部表示，面對地緣政治及低空經濟興起，我國也積極布局無人機產業，陸續成立「亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心」、「台灣卓越無人機海外商機聯盟」等，在非紅供應鏈與資安自主化趨勢帶動下，我無人機產業在外貿市場逐漸展現成效。

今年一至十月無人機出口金額五四七五萬美元，外銷重心偏向歐美，其中以對波蘭占百分之卅九點三最高，其次為捷克、美國、奧地利、德國。我國無人機出口類型，依照最大起飛重量分類，以介於二至七公斤占比百分之八十八點一最多、十五至廿五公斤占百分之九點二、二五○公克以下占百分之一點三、廿五公斤以上占百分之一點一。

近年來各國競相發展無人機產業，去年全球無人機出口金額五十八點二億美元，較二○二三年增百分之卅六點一；前十大出口國家地區中，中國大陸藉政策支持、技術與價格優勢，占全球百分之卅七點二穩居龍頭，其次為香港百分之十九點四，兩者合計占逾五成以上；出口擴張速度方面，以波蘭增二點二倍、以色列一點六倍、加拿大一倍最顯著。

據指出，烏俄戰爭進一步凸顯無人機在軍民兩用的價值，其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。

