前10月經常薪資增幅創26年新高 電子業加班工時有望破紀錄

主計總處今天(10日)公布1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬7,803元，年增3.08%，創近26年來同期最高；實質總薪資則年增2.22%，也為近10年同期最大增幅。值得注意的是，10月電子零組件製造業加班工時30.4小時，為近45年半以來新高，主計總處指出，由於11月出口超乎預期，電子零組件業加班工時可望衝破歷史紀錄。

主計總處10日公布10月薪資統計結果指出，1至10月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬7,803元，年增3.08%，為近26年來同期最高；若扣除物價漲幅，實質經常性薪資平均年成長1.32%，創近5年同期最高增幅。累計實質總薪資平均數也成長2.22%，創近10年同期最高增幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，實質總薪資成長主要與最低工資調漲、企業加薪及發放獎金有關，且通膨沒有吃掉薪資成長，代表物價相對溫和。

另外，1到10月製造業加班工時平均每月18.7小時，較上年同期增加0.2小時。譚文玲說明，除了放假天數增加外，主因就是電子零組件及資通產品等業別景氣暢旺，帶動加班工時所致。

譚文玲特別提及AI需求暢旺持續挹注生產，光是10月電子零組件製造業加班工時就達到30.4小時，為近45年半以來新高，距離刷新歷史紀錄只差一步。她說：『(原音)電子零組件製造業10月的加班工時30.4小時，是為(民國)69年6月以來最高；比上個月增2.5小時、比上年同月年增3.3小時，這個年增已經連續28個月年增。(記者：所以他不能說是有統計以來新高？)差一點點，我覺得下個月有希望，因為出口那麼好，絕對有可能。』

譚文玲表示，儘管台美關稅尚未敲定是一大變數，但目前看來，AI相關需求「還是很夯」，高效運算需求暢旺，大型雲端服務業者加速建置資料中心等基礎設施；另一方面，因進入年底歐美耶誕消費旺季，又有許多消費電子新品陸續上市，都將帶動相關需求。