前11個月梅毒暴增逾9千例 疾管署提供24歲以下免費快篩

年輕族群感染梅毒人數逐年攀升，今年截至十一月底新增9072例，。其中15至24歲年輕族群上升較明顯，新增1722例，較去年同期（1587例）上升9%。因此，疾管署宣佈，針對24歲（含）以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，約可提供一萬人次，30分鐘內可獲得結果，若初步篩檢結果為陽性，也會補助當次就醫部分負擔及掛號費。

疾管署統計，今年截至11月30日全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5873例，皆較去（113）年同期（918例和7077例）分別下降12％與17％。

另外，梅毒部分新增9072例，較去年同期（8894例）略升2％。其中15至24歲年輕族群上升較明顯，今年1-11月新增1722例，較去年同期（1587例）上升9％。

疾管署表示，提供約一萬人次年輕族群免費梅毒快篩。（鄭郁蓁攝）

疾管署自今（114）年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。

疾管署統計今年7月至11月，疾管署提供匿名諮詢服務計提供1455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；以及提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2％，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。

疾管署發言人林明誠表示，明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供1萬人次梅毒篩檢服務，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區查詢。

疾管署進一步說明，臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫；也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形。疾管署提醒，愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同的主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，去標籤化有助於早期診斷及治療、減少社區傳播，建議可同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗，及早發現潛在感染及時治療。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為（包括陰道交、口交或肛交），就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

此外，民眾亦可透過疾管署愛滋自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式，於全國超商取得愛滋自我篩檢試劑；或至合作民間團體、衛生局（所）等576個實體服務點，及98臺自動服務機購買試劑，在合適場所自行篩檢。匿名上網完成登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

疾管署呼籲，性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢。疾管署已建置「性傳染病衛教資源」、宣導應用專區及「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區，陪您一起守護健康。如有相關疑問，亦可撥打國內免付費防疫專線1922（或 0800-001922）洽詢。

