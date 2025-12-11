前11月全國稅收3.58兆 估全年將短徵

受到今年車市及房市交易清淡，貨物稅、營業稅及房地稅收減少，財政部今天(11日)公布1至11月稅收3兆5813億元、年增0.3%，預算達成率94.2%，離全年目標預算數還差2,206億元，官員預估今年全國稅收較預算數短少300億至500億元，為近5年首度短徵。

財政部11日公布11月全國稅收2929億元、年增6.1%；累計1至11月稅收3兆5813億元、年增0.3%。觀察11月各稅目變化，與去年同月相比，以證交稅增加104億元、營業稅增加68億元及營所稅增加64億元的增幅最明顯。

廣告 廣告

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，目前預算達成率94.2%，較全年預算數尚差距2,206億元，預估今年全國稅收較預算數短少300億至500億元，為近5年首度短徵，主要是因為車市及房市交易清淡，貨物稅、營業稅及房地稅收減少。她說：『(原音)目前我們是採用近3年12月稅收的高低標水準，用區間方式去匡列114年(2025)的全年稅收，來預估與預算數的差距，目前初步預估今年全國賦稅收入會低於全年預算數約300至500億元，中央的部分的話大約會低400到600億元。』

在證交稅方面，劉訓蓉分析，受AI估值過高、聯準會降息疑慮等影響，11月股市大幅震盪，但成交量屢創新高，11月證交稅達330億元、創歷年單月次高，年增46.1%、連續4個月成長；前11月證交稅2616億元、創歷年同期次高，但年減1.1%，預估今年證交稅應可達成預算目標。

房市方面，受央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房地交易量較難提升，11月土增稅52億元、年減27.5%，累計前11月年減24.1%；11月房地合一稅41億元、年減20.4%，累計前11月也年減3.9%。

劉訓蓉指出，目前已有遺產稅、贈與稅、印花稅、契稅、娛樂稅、房屋稅及牌照稅等7個稅目提前完成年度目標；土地政策相關稅收及貨物稅則受到市場買氣不佳影響，預估將低於預算。(編輯：陳士廉)