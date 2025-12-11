前11月全國稅收3.58兆 全年短徵上看500億

▲財政部公布今（114）年前11月稅收預算達成率94.2%，距預算目標還差2206億元，預估今年全國稅收將短徵300億元至500億元，也是近5年首度出現短徵。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞]

財政部今（11）日公布今（114）年11月全國稅收2929億元、年增6.1%；累計1至11月稅收3兆5813億元，年增0.3%，預算達成率94.2%，距離全年預算目標還差2206億元。財政部預估，今年全國稅收較全年預算數短少300億元至500億元，也是近5年首度出現短徵，主要受到車市、房市交易清淡，貨物稅、營業稅及房市相關稅收減少所致。

今年11月全國稅收2929億元，較去年同月增加167億元，以證交稅增加104億元、營業稅增加68億元及營所稅增加64億元較多，其中營業稅創下單月新高，而創下同月新高的則有營所稅、綜所稅、證交稅、期交稅、營業稅、印花稅及總稅收。

廣告 廣告

累計今年前11月稅收3兆5813億元，較去年同期增加100億元，以綜所稅增加418億元、營所稅增加237億元較多，但土增稅減少198億元、貨物稅減少145億元，其中創下歷年同期新高有營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、總稅收及營利事業房地合一稅。同時，有7大稅目提前達成預算目標，包括遺產稅、贈與稅、期交稅、房屋稅、使用牌照稅、印花稅及娛樂稅。

在證交稅部分，雖然11月因AI估值過高、聯準會降息疑慮、外資持續賣超等影響，台股大幅震盪，一度回落2000點，最後1周在美經濟數據支持降息及台積電加碼建廠等利多激勵下，反彈逾千點，全月下跌607點，也中止5月以來連8個上漲紀錄。

不過，台股成交量仍創新高，11月證交稅330億元，也創歷年單月次高，年增46.1%、連續4個月成長；前11月證交稅2616億元，創歷年同期次高，但年減1.1%，財政部預估，今年證交稅應可達成預算目標。

房市相關稅收方面，土增稅、個人房地合一稅及契稅11月續呈雙位負成長，其中土增稅52億元、年減27.5%，前11月624億元、年減24.1%；11月個人房地合一稅41億元、年減20.4%，前11月874億元、年減3.9%，財政部表示，主要還是受到央行信用管制措施、銀行房貸緊縮等影響，房地交易量較難提升，房市交易清淡，導致房市相關稅收減少。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

刷卡繳綜所稅大揭密！前15%的人扛9成稅收 最高金額20億

為何堅持輝達在台北設分公司？蔣萬安：產業、稅收全面提升

房地合一稅收兩極化！個人買賣年減30％ 營利事業400億元創新高