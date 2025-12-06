前11月外資大砍近4千億 台股「多頭火種」仍在
〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年前11月外資法人累計賣超上市股票4,119.57億元、買超上櫃股票170.57億元，合計後，上市上櫃股票大舉賣超台股達3,949億元，由於外資沉重巨大的賣壓減碼，影響今年大盤表現；不過，投信機構仍看好，在AI資本支出浪潮持續之下，預估明年台股企業獲利將續增20%以上，紮實的基本面提供「多頭續航的火種」。
投信機構統計，2025年以來，台股加權指數的盤中最高點是在2025年11月4日，達到2萬8554.61點； 而最高收盤點則是在2025年11月3日的2萬8334.59點。今年已經進入尾聲倒數，台股大盤在歲末最後階段，是否會順勢啟動「補漲行情」？迎接即將到來的2026年？
台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，11月底外資台指期未平倉空單26,321口，略高於10月底未平倉淨空單22,936口，加上11月外資單月大賣3,749億元，顯示接近年底進入「外資經理人密集休假期」，外資提前獲利了結的氛圍濃厚。
魏永祥表示，台股自11月初以來，修正至11/24，再反彈至11月底，此段一來一回，主要還是反映對聯準會利率政策的預期，目前看來，12月降息大致抵定，接下來，聯準會的點陣圖是市場關注焦點，此將影響2026年上半年降息路徑。
因此，若持續降息，有利於點燃未來的資金行情；即使2026年初暫停降息，川普年底前將公布下屆主席人選，亦有利於市場對維持寬鬆貨幣政策的預期。整體而言，在AI資本支出浪潮持續之下，明年台股企業獲利可望續增20%以上，持續加溫的基本面，看好提供台股多頭續航的火種。
此外，美股科技巨頭財報亮眼，Google、Microsoft、Amazon第三季雲端營收年增分別達33%、40%、20%；反映在台灣經濟表現上，第三季GDP年增7.64%，九月外銷訂單年增30.5%，AI與高效能運算需求推升電子零組件與光學產品成長逾2成，顯示AI運算需求強勁，提供台股下檔有力支撐。
在操作策略上，台新投信建議，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，預期這樣的分化趨勢將會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議優先布局成長股主動式ETF。
