前11月稅收3.58兆元 全年短徵上看500億元

財政部今(11)日發布稅收統計，11月全國賦稅收入實徵淨額2,929億元，較去(2024)年同期增加6.1％，累計1至11月實徵淨額為3兆5,813億元，較去年同期小升0.3％；不過，全年預算數達成率至11月止為94.2％，相差2,206億元，財政部預估，今年稅收將短徵300至500億元。

11月實稅收情形，以綜所稅增加418億元及營所稅提升237億元較多；土地增值稅減少198億元、貨物稅下滑145億元最多。財政部表示，今年房市及車市不如預期，影響稅收表現，今年稅收達標率較低，可能出現2020年以來首次短徵。

觀察今年前11月各項稅收表現，營所稅收1兆1,297億元，較去年同期成長237億元，年增2.1％，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增，但申請延分期稅款也增加，抵銷部分增幅；綜所稅收8,298億元，年升5.3％，原因為盈餘分配及薪資所得扣繳稅額走高。

營業稅收6,045億元，年減1.2％，財政部指出，因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增多，所幸國內消費穩定，資通及視聽產品、電子零組件、精密儀器等進口稅額提升，抵銷部分減幅。貨物稅收1,313億元，年降9.9％，以車輛類貨物稅縮減最多，由於台美對等關稅談判遲無結果，國內消費者因期待台灣調降美國汽車進口關稅，態度趨於觀望。

證交稅收部分，前11月上市上櫃股票平均每日成交值為4,808億元，較去年同期略減0.4％，累計實徵淨額2,616億元，較去年同期衰退30億元的收入，降幅1.1％。疲弱的房市交易量也拖累土增稅收，前11月實徵淨額為624億元，較去年同期大減198億元，幅度高達24.1％。

財政部提到，房地交易量及大額稅款案件俱呈下墜趨勢。截至11月實徵淨額已達成今年全年預算數的項目，包括遺產稅160％、贈與稅131％、印花稅128％、期交稅116％、娛樂稅111％、房屋稅109％，以及牌照稅101％。

值得關切的稅收項目是，11月房地相關稅目續呈2位數負成長，11月土增稅收52億元，年跌27.5％，連續9個月雙位數萎縮，主要是受到去年基期較高，信用管制措施持續，導致量能難以提升。個人房地合一稅實徵淨額41億元，年衰20.4%，一連8個月2位數衰退；11月契稅實徵淨額14億元，年降13.9%，連續9個月負成長。

