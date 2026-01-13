前11月經常性薪資破4.7萬 增幅近26年同期最大

國內加薪速度跑贏通膨。根據主計總處最新統計，去(2025)年前11月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7,837元，年增3.09%，不僅連續走升，也創下近26年來同期最大增幅；加計獎金與加班費等非經常性薪資，累計平均總薪資達69萬8,082元，年漲4.06%，同樣寫下近15年來同期次高水準，顯示名目薪資成長趨勢穩定。

隨著物價漲勢趨緩，薪資變化逐步反映在實質購買力上。剔除物價因素後，去年前11月實質經常性薪資平均為4萬3,671元，年升1.38%；累計實質總薪資年彈2.34%，為近10年來同期最高，整體薪資增幅已追上通膨，勞工實質收入呈現正向發展。

觀察單月薪資漲幅，去年11月經常性薪資平均為4萬8,139元，年揚3.08%；加計獎金及加班費後，總薪資平均為5萬8,103元，年飆4.69%，顯見企業調薪與獎金發放並未因接近年末而趨緩。

主計總處分析，經常性薪資不包含年終獎金與加班費，其成長主因來自基本工資調升與企業加薪，與工時變化的關聯性相對有限。至於總薪資表現，則須一併納入非經常性因素，包括績效獎金、補發薪資差額與年終獎金，其中對全年累計數據影響最大的，仍是年初集中發放的年終獎金。

從產業別來看，製造業與服務業薪資水位落差仍大。去年前11月工業部門經常性薪資平均為4萬5,798元，其中電力及燃氣供應業、電子零組件製造業表現相對突出；服務業平均為4萬9,222元，以金融及保險業居收入居各業之冠。在AI應用需求帶動下，電子零組件製造業與電腦電子光學製品製造業，成為推升整體薪資表現的重要動能。

統計發現，電子零組件製造業與電腦電子光學製品製造業，去年前11月「平均每人累計總薪資」分別為124萬元與102萬元，均突破百萬元水準，出口動能、企業獲利與加班工時同步走揚。相較之下，部分傳統產業受外部需求疲弱與產能壓力影響，加班工時與僱用人數下滑，薪資增加幅度相對有限。

為更貼近多數勞工的實際感受，主計總處公布薪資中位數。去年前11月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8,360元，年增3.02%；單看11月，中位數為3萬8,714元，年升3.21%，凸顯出所得提高並非由少數高薪族群拉抬，而是呈現較為普遍的趨勢。不過，住宿餐飲業與支援服務業因非典型僱用比例較高，中位數顯著低於整體平均，產業間薪資落差仍待時間縮小。

