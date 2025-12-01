前11月買賣移轉創近8年新低 房仲估今年難逾26萬棟

（中央社記者何秀玲台北1日電）六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數，合計1萬5919棟，月減6.3%，年減19.7%，為2011年縣市合併升格為六都以來同期新低；今年前11月移轉棟數18萬4704棟，為近8年新低。房仲表示，估今年將是26萬棟保衛戰，可能寫下2017年以來新低量。

觀察六都今年11月買賣移轉棟數，分別為台北1745棟，月減0.7%，年減11.7%；新北3866棟，月減8%，年減12.7%；桃園2954棟，月減8.8%、年減24.4%；台中3511棟，月減6.8%，年減20%；台南1584棟，月增3.7%，年減16.9%；高雄2259棟，月減9.4%，年減29.8%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，11月買賣移轉棟數反映10月至11月初的市場狀況，當時受到連假影響，工作天數相對較少，加上10月適逢部分新案集中交屋，使得當月移轉棟數基期被墊高，進而造成11月買賣移轉棟數較10月出現小幅回落。

觀察今年前11月整體量能趨勢，永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年前11月六都買賣移轉棟數續創8年來最冷，也是自1999年有紀錄以來第4低量，僅高於2015年至2017年；除了台南市續創8年最低，台北市、新北市為近9年新低，高雄市更是創下近10年來最低紀錄。

至於今年全年表現，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年移轉棟數相較去年可說是進入急速冷凍模式，全年買賣移轉棟數將出現26萬棟保衛戰，寫下2017年以來的新低量；不過經歷量能急縮後，短期交易量也未再繼續破底，房市進入整理盤整外，也在等待房貸政策是否會出現新變化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行12月將舉辦理監事會議，是年底房市的關注焦點。由於今年經濟成長表現高於預期，估降息機會不大；而與房市資金面息息相關的不動產放款集中度，也依然超過36%，所以第4季央行理監事會議，不論是利率還是信用管制，不動如山的可能性高。（編輯：張良知）1141201