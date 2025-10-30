前3季全球海盜襲擊報告IMB：新加坡海峽案件創新高

根據中國大陸相關單位引述，國際海事局（IMB）近日發布最新報告指出，今（二○二五）年前三季全球海上海盜與武裝搶劫事件略有上升，新加坡海峽案件數量更創下一九九一年有系統紀錄以來最高水準。儘管整體數據出現反彈，IMB及所屬海盜報告中心仍強調，全球海盜活動整體仍維持下降趨勢，未出現重大人員傷亡或嚴重船舶毀損，顯示全球海事安全情勢雖局部升溫，但仍在可控範圍內。

IMB呼籲，全球船東、營運商與船長應持續提高警覺，嚴格遵守航運安全指南，確保航行計畫充分評估風險，並在第一時間回報異常情況，以防範突發威脅。

據報告顯示，今年一月至九月間全球共通報一百一十六起海盜及武裝搶劫事件，較去年同期七十九起，增加三十七起，增幅接近十七％。其中，一百零二艘船舶遭登船、九艘發生登船未遂、四艘遭劫持、另有一艘遭武器攻擊。事件涉及四十二艘散貨船、三十二艘液貨船、十八艘貨櫃船及二十四艘其他類型船，約九成事件屬成功侵入，顯示不法分子作案手法更為熟練，且多在夜間行動。

報告指出，多達八十九起事件發生於船舶航行中，二十三起在錨泊期間，另有四起在靠泊時發生，這顯示海盜集團行動更具組織性，能在不同航行階段伺機犯案。

在船員安全部分，約五成五事件涉及武器使用，三成三嫌疑人攜帶槍械，為二○一七年以後最高紀錄，共造成四十三名船員遭劫持、十六人被綁架、七人受到威脅、三人受傷。IMB指出，儘管整體活動趨緩，但部分區域針對船員的暴力傾向明顯上升。

在區域分布上，幾內亞灣仍為高風險區域，前九個月記錄十五起事件，高於去年同期十二起，其中十起屬於沿岸武裝搶劫，五起為公海海盜襲擊。該區十四名船員遭綁架。最近一起事件發生於八月下旬，一艘成品油輪在距離迦納海岸約四十六海浬水域遭登船，儘管十三名船員都安然無恙，但顯示犯罪集團具備遠洋作案能力。值得注意，第三季未再出現綁架案例，IMB認為，區域聯合巡邏與海軍部署發揮嚇阻作用。

新加坡海峽則成為今年焦點，前九個月報告七十三起事件，創歷史新高。該航道連接印度洋與太平洋，為全球最繁忙航道之一。多數案件屬小型登船搶劫，目標為燃油、零件或現金等。隨著印尼海警於七月逮捕兩個跨境犯罪團夥，事件數量已明顯下降。IMB表示，此為區域執法合作的成功範例，呼籲船舶保持警戒，並即時通報可疑活動。

在索馬里及亞丁灣周邊，第三季未通報任何襲擊事件，延續近年平穩態勢。不過，IMB提醒當地仍存在殘餘威脅，今年上半年曾發生二十六名漁民被劫持案例。

IMB呼籲，所有船舶在發現可疑活動或遭遇襲擊時，應立即向海盜報告中心通報，以利沿海國及國際力量快速反應。IMB強調，唯有透過全球航運界資訊共用與跨國協作，才能有效抑制海上非法行為，維護國際航運安全。