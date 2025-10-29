前3季房屋交易19.5萬棟 近9年低點、史上第3低

內政部資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數創2017年以來最低紀錄。圖為民眾瀏覽房市訊息。

房市交易陷入冰點。內政部最新資料顯示，今年前三季全台建物買賣移轉棟數，交易量為十九萬四九七六棟，創下二○一七年後，九年以來最低紀錄，若與去年同期相比，衰退百分之廿八。

以單月來看，九月全台建物買賣移轉棟數為兩萬零三九棟、月減百分之三點九，若與去年九月建物買賣移轉棟數兩萬九五二○棟相比，衰退百分之卅二點一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續，美國川普的關稅政策雖正式落地，但仍有變數，市場觀望氛圍仍濃厚，讓今年九月的交易量與去年同期相比有逾三成的減幅。

陳金萍表示，觀察歷年前三季房市交易量表現，今年前三季月交易量僅高於二○一六年十七萬五七八七棟、二○○一年的十九萬三二三八棟，換句話說，今年前三季全台建物買賣移轉棟數也創下統計以來第三低量。

