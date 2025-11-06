前3季每股稅後8.56元創歷史第二高

7-ELEVEN推「饗喫鍋」，今年相關業績上看10億。

▲7-ELEVEN推「饗喫鍋」，今年相關業績上看10億。

統一超（2912）今年前三季每股稅後盈餘8.56元、創下歷史第二高，表現亮眼；為持續為營運添柴火，旗下7-ELEVEN瞄準年輕世代對客製化鍋物的喜好，特別引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品，打造超商通路「迷你自選火鍋」，並在全台逾4千家門市開賣，預計今年整體火鍋相關業績可上看10億元。

「冒煙商機」持續發酵，7-ELEVEN除了24小時販售微波即食的多款溫補系湯品，去年逾千間門市整合外送服務開設「饗喫鍋」火鍋專區，以全天候自煮即食、一人可開鍋為訴求，業績不斷增溫；今年擴大引進「個人化即食微波鍋物」，價位落在200元上下，並與各大知名火鍋品牌合作，獨家開發可常溫保存，微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等，冬季高人氣冷藏個人鍋物「太和殿麻辣鍋」則於11月12日起開賣；冷凍鍋物首次與「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出冷凍微波即食個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」；另結合冷凍暢銷鍋物「Homeal×石二鍋爆香石頭鍋」共同推薦，簡單加熱就開吃。也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底，即日起至明年1月6日祭出任選兩件299元優惠。

另7-ELEVEN觀察民眾喜愛併買免切免洗的火鍋蔬菜、肉品組合及火鍋料，如今年首度推出一次可用完份量的99元立式夾鏈袋「牛五花肉片」、「豬梅花肉片」，半個月即熱銷近萬包，還有免解凍可入鍋或微波即食的「煮時光招牌貢丸」、「煮時光芋頭貢丸」、「美威鮭魚干貝海鮮丸」，搭配大甲農會合作的芋頭真空包、椒香麻辣風味的老油條等，個人鍋物立即升級。此外還有全新開發的「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」、「Homeal×膳馨古早味蒜子雞湯」，還有自有品牌「星級饗宴」攜手美福大飯店「麻油燉雞盅」等冬令時節溫補湯品，即日起至11月11日指定湯品可享任選兩件88折優惠。