前3季觀光逆差飆新高 旅遊網站搶客不手軟

出國旅遊幾成全民運動，國旅市場卻陷入疲軟。根據交通部觀光署最新統計，今(2025)年1至9月國際旅客來台約605萬人次，國人出國人數則高達1,410萬人次，出入境相差805萬人次，逼近去(2024)年全年899萬人次紀錄，旅遊逆差恐創新高。觀光署坦言，國旅住宿費高昂、假日集中與消費選擇有限是最大瓶頸。

國內旅遊結構長期呈現「短天數、不過夜」的現象，多數民眾選擇當日往返行程，加上假日需求集中，導致房價高漲，平假日價差明顯，削弱民眾安排國旅的意願。觀光署研議於明(2026)年提出平假日價格平衡方案，鼓勵旅宿業者推行動態定價及長住優惠，期能拉抬整體住宿率。

廣告 廣告

除了價格問題，國人對國內旅遊內容的期待也逐漸轉向體驗與品質。觀光署分析，許多旅客在疫情後追求差異化與異國風情，加上國際航班恢復、簽證便利與廉航促銷頻繁，使得出國旅遊的吸引力遠高於國旅。統計顯示，今年海外熱門目的地前5名分別為日本、韓國、泰國、越南及香港，前往日本的比率仍超過4成。

在國旅降溫的同時，旅遊電商平台積極搶攻出境商機。KKday線上旅展正式開跑，祭出「全球人氣旅遊商品買1送1」、各國SIM卡天天1元瘋搶，並結合ITF台北國際旅展推出日韓泰越港澳機票萬元有找、機加酒與迷你團最高折2,000元等好康。KKday指出，今年自由行與小團旅遊需求顯著增加，因此主打2至10人即可出發的迷你團產品，結合彈性行程與中文導遊服務，滿足民眾追求品質與便利的雙重需求。

KKday同時與JR東日本旗下「Cross Station Development Company」合作，獨家開賣東京車站站內人氣商場「GRANSTA」折價券，原價1萬日圓下殺至8,500日圓，約新台幣1,700元，可在超過300家店舖使用。雙方並規畫於2026年發售「GRANSTA旅行組合套票」，遊客可以事先預購鐵路便當、甜點及伴手禮，在東京車站即可取貨，享受兼具效率與樂趣的購物體驗。

易遊網則看準「普發1萬元」商機，舉辦年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，全站3折起，加碼發放總值300萬元折扣碼。活動期間限量開搶999元日韓機票、五星級飯店99元起、饗食天堂餐券90元及各類5折券等爆品。同時打出多款高CP值團旅行程，包括奧捷10日團第2人現折萬元、義大利團旅買1送1、釜山五星團1萬1,700元起等方案。

原文出處

延伸閱讀