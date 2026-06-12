前4月實質經常性薪資年增1.4% 創6年最大漲幅

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）儘管中東戰事帶來物價上漲壓力，主計總處今天公布薪資統計，今年1至4月工業及服務業平均受僱員工實質經常性薪資年增率為1.4%，實質總薪資年增1.99%，不只成長速度高過物價，更分別創下近6年及近8年最大漲幅。

主計總處統計，4月全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4萬9146元，年增2.9%，增幅創下27年來同月次高紀錄；獎金及加班費等非經常性薪資8340元，合計後總薪資平均數為5萬7486元，年增3.6%。

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由於平均薪資易受極端值拉抬，相較之下，中位數更能反映多數民眾「薪聲」。主計總處今天同步公布4月經常性薪資中位數為3萬9348元，年成長3.17%。

值得注意的是，今年2月底爆發美伊戰爭，國際能源價格應聲上漲，加劇通膨壓力，外界關注中東戰事是否進一步推升物價，侵蝕民眾實質購買力。

不過主計總處最新公布的今年1至4月實質薪資表現，1至4月工業及服務業平均受僱員工實質經常性薪資為4萬4115元，年增1.4%，實質總薪資年增1.99%，顯示薪資成長速度仍高於同期物價漲幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，由於政府穩定物價措施發揮成效，國內物價並沒有因中東戰事而大幅走揚，加上國內薪資持續成長，使得實質薪資漲幅擴大。（編輯：林淑媛）1150612