前5月全國稅收年增39％ 證交稅單月暴增2.9倍首破700億

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財政部公布1至5月全國稅收1兆4220億元、年增39.2%。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布5月全國稅收5770億元、年增84%；累計1至5月稅收1兆4220億元、年增39.2%，以營所稅及證交稅增加最多。其中，5月證交稅704億元、年增2.9倍，創歷年單月新高；前5月證交稅2487億元、創歷年同期新高，年增1.7倍、連續10個月成長，前5月證交稅已逼近全年預算數2501億元，主因5月台股價量齊揚，上市櫃日均量達1兆5324億元、再創歷史新高。

根據財政部統計，前5月全國稅收年增4005億元，以營所稅增加1593億元、證交稅增加1557億元及營業稅增加526億元較多，包括綜所稅、營業稅、證交稅、期交稅、關稅、房屋稅、遺產稅、使用牌照稅、印花稅及娛樂稅，前5月稅收均創歷年同期新高。各級政府中，前5月中央政府稅收7954億元、年增1546億元或24.1%，主因所得稅及證交稅增加；地方政府稅收(含中央統籌分配稅款)5801億元、年增2514億元或76.5%，主因新版「財劃法」上路。

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其中，前5月營所稅1920億元、年增4.9倍，主因去年所得稅結算申報延長至6月底，基期偏低所致。前5月綜所稅2659億元、年增15.2%，主因基期偏低、盈餘分配及薪資扣繳增加。前5月營業稅3540億元、年增17.4%，主因內需穩定，加以資通及視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，但出口暢旺致外銷退稅增加，抵銷部分增幅。

另，5月上市櫃股票平均每日成交值為1兆5324億元、年增2.9倍，5月證交稅704億元、年增2.9倍、為22年最大增幅；前5月證交稅2487億元、年增1.7倍，為29年最大增幅。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，AI熱度持續升溫、國際股市走揚，股市成交值屢創新高，上市櫃日均量達1兆5324億元、再創歷史新高，帶動5月證交稅首度突破700億元。

房地交易稅方面，5月土增稅55億元、年增2.5%；前5月土增稅277億元、年減8.9%，減幅逐漸收斂，主因房地交易量及大額稅款案件減少。5月個人房地合一稅42億元、年減14.4%，以新北市及台中市減少最多，六都中僅台北市增加；前5月房地合一稅180億元、年減7.6%。

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