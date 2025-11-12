前8月台南交通死亡最多 台中高雄各增6行人喪命

（中央社記者黃巧雯台北12日電）今年前8月各縣市30日的交通事故死亡，台南213人仍高居第1，而台中市、高雄市行人死亡各增6人最多。交通部指出，發現駕駛未停讓、行人未依標誌穿越，呼籲應遵守交通規則。

交通部今天舉辦11月份道路交通安全說明會，由交通部政務次長陳彥伯主持。

陳彥伯表示，依據交通部相關交通事故資料分析，今年1至8月整體的30日死亡人數1819人，較去年同期減少119人，減幅6.1%，但距離每年下降7%目標，仍有一段距離，因此不論是中央或地方，大家都還要繼續努力。

陳彥伯提到，今年1至8月機車事故、高齡者、酒駕、兒少死亡人數，都較112年跟113年同期減少，至於外界關切的行人死亡，前8月227人，雖較去年同期減少2人，但較112年多5人，這部分將是未來加強重點。

若依縣市區分，交通部先前已派輔導團的台南市，今年1至8月的30日整體死亡人數213人，且較去年同期增加31人，兩項數據都是各縣市最多。

交通部路政及道安司長吳東凌指出，台南市整體交通事故死亡人數仍多，是因為前段時間數字較高，但觀察已有改善。

今年1至8月各縣市行人死亡人數方面，以台中市41人最多，高雄市27人次之，且與去年同期比較各增加6人最多。

吳東凌表示，台中市行人在路段、路口死亡比例各占43.9%、53.7%，他分析，路段車禍其部分原因就是違規穿越，再來就是側撞，經統計行人死亡主要肇因以車輛未依規定暫停讓行人先行占29%最多，未依標誌或標線穿越道路也有24%，呼籲行人勿隨意穿越道路。

觀察台中行人死亡發生時段，吳東凌說明，多發生在清晨6時至8時、8時至10時、傍晚4時至6時，各占20%，若區分行人死亡年齡，65歲以上高齡者合計占73%。

高雄市部分，吳東凌認為，和台中市稍微不同，行人死亡依發生位置以路段占66.7%最多，至於年齡層，高齡者占63%，肇事車種以機車占52%最多。

吳東凌分析，高雄行人死亡主要肇因部分，其中恍神緊張心不在焉分心駕駛占26%，車輛未依規定暫停讓行人先行占22%次之，再來是未依號誌或手勢指揮（示）穿越道路占15%。

吳東凌表示，雖然各地特性都不太一樣，有發現明顯趨勢，不僅是車輛路口未停讓，行人也有些違規行為，他呼籲，不論是行人或者是駕駛都應該遵守交通規則，有助大幅度避免意外事故的發生。（編輯：李亨山）1141112