前8月高雄行人死亡增6名 交通局：加強有效防治作為

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）交通部今天指出，今年前8月各縣市30日的交通事故死亡，台南213人仍高居第1；與去年同期相比，台中、高雄行人死亡各增6人，最多。高雄市交通局表示，已針對行人事故進行防治作為，顯示初步成效。

高雄市交通局今天向中央社記者表示，針對行人事故防治，已由市府副秘書長召開跨機關行人事故防治會議，除持續推動人行環境工程改善，針對事故熱點，將加強夜間照明，與鄰里、網路宣傳。

此外，也由警察局加強清晨及夜間於公園、學校與無號誌路口未停讓行人的取締；另外，依統計1至9月A1（24小時內死亡）加A2類（受傷或超過24小時死亡）事故的行人事故減少10人，顯示相關作為有初步成效，將持續相關防治作為。

交通部今天舉辦11月份道路交通安全說明會，指出今年1至8月各縣市行人死亡人數方面，台中市41人最多、高雄市27人次之，與去年同期相比各增6人最多。

交通部路政及道安司長吳東凌分析，高雄行人死亡主要肇因部分，其中恍神緊張心不在焉分心駕駛占26%，車輛未依規定暫停讓行人先行占22%次之，再來是未依號誌或手勢指揮（示）穿越道路占15%。（編輯：陳仁華）1141112