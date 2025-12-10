前9月行人263死增4% 交通部揭路段事故3肇因

（中央社記者黃巧雯台北10日電）今年前9月交通事故中行人共263死，較去年同期增4%。交通部表示，9月波動較大，10月將下降，並分析行人路口死亡減少，但在路段增加，肇因有恍神緊張、行人違規穿越道路、不當駕駛。

交通部今天舉辦114年12月份道路交通安全說明會公布今年1至9月的30日交通事故死亡共2084人，為6年來次低，但與去年相比，降幅3.8%，交通部次長陳彥伯表示，雖然有減緩趨勢，但還需要更加努力。

交通部統計，今年1至9月機車事故、高齡者、酒駕致死、兒少死亡等都較去年同期減少，但行人死亡263人，較去年同期增加10人、4%，相較112年也成長7%。

交通部路政及道安司吳東凌表示，依據往年經驗，9月通常波動較大，10月會翻轉回來，且觀察已有部分縣市行人死亡下降幅度達標（與112年相比下降15%），包括台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣。

吳東凌提到，行人死亡分成路口跟路段，近年來因交通部推動路口停讓觀念，自112至今，每年行人在路口致死約下降3%到4%。

不過，吳東凌表示，行人在路段死亡增加，其中高齡者占55.6%、兒少9.6%，其他為34.9%，而肇因前3名包括「恍神、緊張跟分心」23%、「行人未依標誌標線穿越道路」16.2%、「不當的駕駛行為」13.4%。

吳東凌提醒，高齡者穿越路口是相當危險的行為，一旦被汽車或機車撞擊，傷亡程度高，他預告，後續高齡行人將是在高齡換照後下一波宣導重點。（編輯：李亨山）1141210