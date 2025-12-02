前9月賺190.5億 凱基金：明年股利現金為主

▲凱基金控今（2）日舉行法說會，也談到明年股利政策，將以現金股利為主。（圖／凱基金提供）

[NOWnews今日新聞] 凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，並公布今（2025）年前3季稅後淨利達新台幣190.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.09元，主要子公司業務均展現穩健成長動能。至於投資人最關心的股利政策，凱基金表示，過去靠子公司上繳，尤其銀行及證券擔任要角，今年2子公司獲利多有成長，有利明年股利配發，將以「現金股利」為主，是否搭配股票股利，屆時將會綜合考量。

凱基金子公司凱基人壽今年前3季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期表現；第3季單季獲利達81.9億元，獲利動能顯著回升。初年度保費收入（FYP）年增22%，達527.4億元。凱基人壽維持穩健投資組合，在外匯價格變動準備金新制下強化避險操作彈性，9月底外匯準備金餘額約300億元。

凱基銀行前3季稅後獲利52.9億元、年增20%，財富管理手續費年成長率達25%，並連續3年維持雙位數成長。個金和法金各類放款均達雙位數成長，整體放款餘額年增13%。同時持續優化存款結構，活存比提升至43%。

凱基證券前3季稅後淨利81.6億元、股東權益報酬率（ROE）達到16.9%，優於市場同業；第3季在市場成交量活絡的帶動下，主要業務表現皆有提升，淨收益較前兩季平均增加71%，各項業務市占率維持領先地位。近年凱基證券深化財富管理，資產管理總規模年增16%，截至9月底達3,283億元，財富管理相關營收年增9%。

凱基投信第3季公募基金管理資產規模達3082億元，位居業界第8。第3季領先同業推出兩檔被動式多資產ETF。中華開發資本前3季稅後淨利5.2億元，總投資規模達到955億元；其中資產管理業務達到597億元，管理費收入年增13%。

凱基金指出，今年全球資金加速跨境移動，客戶對多市場配置與整合性服務需求升溫，使得ONE KGI的跨平台協作更貼近主要趨勢。凱基證券轉介凱基銀行開戶數成長率達100%，銀行與證券雙重客戶比率攀升至53%；壽險帶動的證券新開戶成長近5成，證券綁定銀行交割戶餘額也成長35%。

同時，凱基人壽結合凱基投信，滿足客戶多元的投資型保障需求，擴大投資型保單銷售規模；開發資本則推出客製化另類投資商品，強化高資產客戶財富管理服務，進一步發揮集團綜效。海外布局方面，凱基證券憑藉香港及新加坡市場的領先地位，持續深化財富管理與海外業務；凱基銀行香港分行成立後，逐步擴大規模並結合集團資源，推動跨境金融成長。

展望未來，凱基金強調，隨著跨境資金流動加速、資產管理需求提升與數位金融快速演進，ONE KGI 的整合效益將持續放大。集團將強化客群共享、產品串接與國際據點的協作能力，打造更完整且具競爭力的金融生態系，穩健朝向市場最值得信賴的金融品牌前進。

