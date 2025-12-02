前9月賺190.5億 凱基金：明年股利現金為主
[NOWnews今日新聞] 凱基金控今（2）日舉辦法人說明會，並公布今（2025）年前3季稅後淨利達新台幣190.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.09元，主要子公司業務均展現穩健成長動能。至於投資人最關心的股利政策，凱基金表示，過去靠子公司上繳，尤其銀行及證券擔任要角，今年2子公司獲利多有成長，有利明年股利配發，將以「現金股利」為主，是否搭配股票股利，屆時將會綜合考量。
凱基金子公司凱基人壽今年前3季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期表現；第3季單季獲利達81.9億元，獲利動能顯著回升。初年度保費收入（FYP）年增22%，達527.4億元。凱基人壽維持穩健投資組合，在外匯價格變動準備金新制下強化避險操作彈性，9月底外匯準備金餘額約300億元。
凱基銀行前3季稅後獲利52.9億元、年增20%，財富管理手續費年成長率達25%，並連續3年維持雙位數成長。個金和法金各類放款均達雙位數成長，整體放款餘額年增13%。同時持續優化存款結構，活存比提升至43%。
凱基證券前3季稅後淨利81.6億元、股東權益報酬率（ROE）達到16.9%，優於市場同業；第3季在市場成交量活絡的帶動下，主要業務表現皆有提升，淨收益較前兩季平均增加71%，各項業務市占率維持領先地位。近年凱基證券深化財富管理，資產管理總規模年增16%，截至9月底達3,283億元，財富管理相關營收年增9%。
凱基投信第3季公募基金管理資產規模達3082億元，位居業界第8。第3季領先同業推出兩檔被動式多資產ETF。中華開發資本前3季稅後淨利5.2億元，總投資規模達到955億元；其中資產管理業務達到597億元，管理費收入年增13%。
凱基金指出，今年全球資金加速跨境移動，客戶對多市場配置與整合性服務需求升溫，使得ONE KGI的跨平台協作更貼近主要趨勢。凱基證券轉介凱基銀行開戶數成長率達100%，銀行與證券雙重客戶比率攀升至53%；壽險帶動的證券新開戶成長近5成，證券綁定銀行交割戶餘額也成長35%。
同時，凱基人壽結合凱基投信，滿足客戶多元的投資型保障需求，擴大投資型保單銷售規模；開發資本則推出客製化另類投資商品，強化高資產客戶財富管理服務，進一步發揮集團綜效。海外布局方面，凱基證券憑藉香港及新加坡市場的領先地位，持續深化財富管理與海外業務；凱基銀行香港分行成立後，逐步擴大規模並結合集團資源，推動跨境金融成長。
展望未來，凱基金強調，隨著跨境資金流動加速、資產管理需求提升與數位金融快速演進，ONE KGI 的整合效益將持續放大。集團將強化客群共享、產品串接與國際據點的協作能力，打造更完整且具競爭力的金融生態系，穩健朝向市場最值得信賴的金融品牌前進。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
合庫金看房價緩跌！台股明年高點上看29200點 股利政策3面向考量
年增逾1成！台企銀前3季獲利新高 明年股利以股票為主
前10月獲利已超過去年創新高 彰銀明年股利有望優於今年
其他人也在看
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 12 小時前 ・ 65
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 16
Q3獲利暴增近600%！「這PCB概念股」週漲近30%創23年新高 受惠蘋果備貨升溫飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導全球AI應用需求強勁，印刷電路板（PCB）作為關鍵材料，相關族群股價也隨之水漲船高，像是上游原物料軟性銅箔基板（FCCL）指...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
Google TPU爆湧大單！法人看好「這8檔供應鏈」齊跳高 聯發科連5漲飆22%成最大贏家
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導市場近日盛傳Meta與Google達成協議，2027年起將在資料中心部署Google自研的TPU。消息一出，不僅衝擊憑GPU稱霸AI市場的輝達...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
00878成分股調整出爐！3進3出踢萬海 納入鈊象、京元電子
00878成分股調整出爐！依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 23
又要買不起黃金了？黃金存摺飆近天價 飾金1錢16680元「史上第二高」
黃金再度發威！台銀黃金存摺今（1）日每公克報4,310元，幾乎追平歷史天價，銀樓牌告價也來到今年第二高、也是史上第二高，每錢來到16680元，有民眾表示「黃金又要變成我買不起的樣子了。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
布局到2026也沒問題！外媒點名「這3檔」最值得買標的 台積電也上榜
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導投資媒體《TheMotleyFool》最新報導指出，美股11月初表現疲弱，但在感恩節前夕迅速反彈，標普500也重新逼近歷史新高。面對...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 11
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 1
13金控淨值重返5兆 創高 壽險型最亮眼 有助擴大潛在資本利得
13家上市金控第3季季報出爐。截至9月底止淨值攀至5.12兆元，重返5兆元大關並改寫史上新高，單季大增7,194億元。聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
資產翻轉200倍的飆股方程式：日本傳奇散戶的祕訣 其實你也用得上
英國成長股大師Jim Slater在《祖魯法則》中說過：過去50年小型股跑贏大盤達8倍。也因此，小型成長股常被視為一般投資人最有機會在短時間拉開資產差距的投資標的。陳喬泓｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前 ・ 發起對話
安聯投信董座段嘉薇年底退休，梁潘迪麗接任！公司深根台灣36年，新董座再來引領團隊怎麼走？
安聯環球投資集團亞洲區傳出高階人事異動，安聯投信董事長段嘉薇預計在年底退休，該公司12月1日召開董事會推舉梁潘迪麗接任該職。今周刊 ・ 12 小時前 ・ 發起對話