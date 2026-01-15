前AIT處長挺台軍購！司徒文：支持強化國防

▲前AIT處長司徒文今（15）日表態支持台灣強化國防。（圖／NOWNEWS記者吳翊緁）

[NOWnews今日新聞] 前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）今（15）日出席「施明德先生專檔」成立茶會，並在活動前受訪被問及是否支持台灣的1.25兆軍購預算？他明確表示個人意見是支持強化國防，無論是台灣或美國。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館和施明德文化基金會今共同舉行「施明德先生專檔」成立茶會，司徒文受邀出席致詞，他在活動前受訪提到，台灣的軍購預算要交由台灣決定，他個人支持無論是美國或是台灣強化國防的決策，如此一來，台灣人才能保留大家所珍視的價值。

而在活動上致詞時，司徒文表示，感念施明德一生對理想的追求和貢獻，他是一位經歷25年牢獄之災、10年以上孤身禁閉，以及時常絕食抗議的理想家，都是為了支持我們今天在當代台灣得以享受的一切，感謝胡佛研究所建立這個施明德專檔。

