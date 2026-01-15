前AIT處長表態挺軍購：支持台美強化國防守護台灣價值

史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會今天(15日)共同舉辦「施明德先生專檔」成立茶會，美國在台協會(AIT)前處長司徒文(William Anthony Stanton)親自出席盛會，關於外界高度關注的新台幣1.25兆元軍購預算案，他接受媒體聯訪時，明確表達個人立場支持台灣與美國強化國防實力，以守護民主等台灣價值。

司徒文說：『(英語原音)(記者：您支持國防預算嗎？)這應該由台灣自己決定，但大體而言我支持強化國防，無論是在美國還是在台灣，我認為這是個好主意，這麽一來，才能保有台灣民眾珍視的價值，所以，是的，但這只是我個人的看法。』(編輯：沈鎮江)