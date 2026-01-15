前AIT處長談1.25兆軍購 司徒文支持台美強化國防

前AIT處長司徒文今（15日）出席「施明德先生專檔」成立茶會。

前美國在台協會處長司徒文今（15日）出席由史丹佛大學胡佛研究所與施明德文化基金會共同舉辦的「施明德先生專檔」成立茶會。面對外界高度關注的1.25兆元軍購預算案，司徒文受訪時明確表達個人立場，強調支持台灣與美國強化國防實力，以守護民主價值。

針對台灣目前引發熱議的1.25兆元國防特別預算，司徒文（William Stanton）在活動前接受媒體聯訪表示，雖然預算規模與內容應交由台灣政府與民眾自行決定，但他個人支持「無論是美國或台灣強化國防」的決策。司徒文進一步說明，唯有具備足夠的國防實力，台灣人才能繼續保留與守護大家目前所珍視的民主生活與價值。

在成立茶會致詞時，司徒文緬懷道，施明德是一位為了追求理想不惜付出一生貢獻的「理想家」，經歷長達25年的牢獄之災，其中更有超過10年身處孤身禁閉，並多次透過絕食抗議表達意志。司徒文感性表示，當代台灣人能享受今日的自由與權利，皆源於施明德當年的堅持，並對胡佛研究所建立該專檔以完整保存這段歷史表示感謝。

本次「施明德先生專檔」的成立，象徵台灣民主運動史在國際學術界獲得高度重視。司徒文與多位貴賓共同見證檔案館的揭幕，強調這些史料的保存，對於理解台灣如何從威權走向民主至關重要，也能讓後人銘記前輩為了自由所付出的沉重代價。





