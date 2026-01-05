前AOA權珉娥元旦獲救「突刪IG帳號」公司急發聲揭現況

韓國女星權珉娥。（圖／翻攝自new.kma IG）

前女團AOA成員權珉娥（권민아）元旦驚傳做出極端選擇後被救回，個人狀態再度引發外界關注，5日她的IG帳號被發現已經全面註銷，相關頁面顯示無法存取。她的狀態也引發粉絲關心，對此，她的前經紀公司Modenberry Korea表示，權珉娥目前在家中靜養休息，並由工作人員陪伴照顧。公司表示，現階段最重要的是讓她穩定身心狀態，也呼籲外界避免過度揣測。

回顧事件經過，權珉娥於本月1日曾在個人社群平台發布令人憂心的訊息，內容隱約透露出可能做出極端選擇的念頭，所幸即時獲救。她在貼文中形容自己精神狀況相當不穩定，字句間充滿無助與痛苦，引發粉絲與網友高度關切，也讓外界對她的心理狀況感到擔憂。

權珉娥IG帳號被發現已註銷。（圖／翻攝自IG）

隨後，權珉娥接連發文，主動揭露自己長年累積的創傷經歷，包括童年時期家庭失序、父親家暴母親，以及求學階段曾遭受校園霸凌與性侵陰影。她也再次提及出道後在偶像團體活動期間，曾面臨人際壓力與不當對待，相關內容情緒激烈，字裡行間流露出多年壓抑的委屈。這些貼文曝光後不久，她的社群帳號即遭刪除。

權珉娥於2012年以AOA成員身分出道，憑藉多首熱門歌曲累積高人氣，然而她在2020年公開指控團體內部霸凌風波，重創AOA形象，最終導致團體解散。她去年11月與Modenberry Korea簽約，卻於上月宣布結束專屬合約。對此，經紀公司強調雙方為和平協議解約，仍會協助其後續安排，並表示已著手蒐證，將對惡意留言與不實傳言採取法律行動，以保護權珉娥不再受到二度傷害。

