前AOA珉娥元旦輕生獲救 公司緊急發聲
（記者周德瑄／綜合報導）南韓女團AOA前成員權珉娥在2026年1月1日元旦驚傳輕生消息，引發粉絲高度關注。權珉娥透過社群平台透露自己因長年飽受憂鬱症困擾，加上承受網友指責她毀掉AOA的輿論壓力，精神狀況極不穩定，一度發出告別貼文。所幸她在失去意識之際及時獲救，目前已恢復意識並再次發文。經紀公司隨後發表聲明，強調將針對網路上的惡意人身攻擊與虛假事實採取強硬法律途徑，保護藝人身心健康。
權珉娥在社群網站發布的文章中提到，這段時間因為反覆提起過往事件，造成大眾心理衝擊並感到疲憊，她對此表示歉意。她也坦言當時自己並非處於正常狀態，對於外界批評她毀掉AOA感到非常冤枉。她回憶過去10年選擇忍耐，卻在鼓起勇氣揭露真相後反而把自己給毀了，字裡行間充滿無奈與絕望，甚至一度暗示要在眾人眼前消失。
所幸在首篇貼文發出約2小時後，權珉娥再度更新動態，表示自己在關鍵時刻獲救。她描述當時似乎聽到某種聲音，並感覺有人猛烈搖晃她，才讓她在鬼門關前止步。雖然目前相關貼文已經刪除，但粉絲仍湧入她的社群帳號留言加油打氣。面對這起突發事件，其所屬經紀公司MODEN BERRY KOREA隨即做出回應，指出近期網路上持續出現針對權珉娥的惡意批判與人身攻擊，公司已開始搜集證據，將透過法律手段應對，拒絕讓惡評成為壓垮藝人的最後一根稻草。
