前AV女優和「前男友育2子女」後嫁他兒…婚後疑斬首公公控：尪才是兇手
國際中心／綜合報導
美國內華達州一名前AV女優黛文‧麥科斯（Devyn Michaels）被控於2023年殺害並斬首其丈夫迪維爾‧威利特（Deviere Willette）的父親，也就是其公公喬納森‧威利特（Johnathan Willette），頭部至今下落不明；令人震驚的是，黛文其實是不僅僅是喬納森的媳婦，她本是對方的女友，甚至育有2名子女。而該案也在本月5日拉斯維加斯開庭續審。
根據綜合外媒報導，喬納森於2023年8月7日被發現在住處身亡，不僅如此，死者除了遭到斷頭外，現場還遺留漂白水與氨水瓶，且凶器頭部至今下落不明，場面極度駭人，至於案件第一發現者是死者母親。
經警方調查後，於案發後一個星期逮捕黛文；黛文被逮時稱，因喬納森試圖性侵，自己不從，因而以木棒擊打其後腦，本來只是想制止對方、讓其受傷住院，以便自己思考如何安置2名子女，並非預謀殺人。
根據法院紀錄，黛文原已在2024年承認第二級謀殺罪，並面臨15年有期徒刑、可申請假釋。然而，她在今年7月出庭時，卻突然情緒激動且當庭翻供，表示：「我其實能證明我清白，也不會放棄證明自己無罪的機會。」法官最終準許其撤銷認罪，案件再度進入陪審團審理階段。
審理重啟後的庭訊卻是聚焦於複雜的家庭結構與潛在動機。根據報導，實際上，黛文和喬納森曾經交往過，甚至育有2名子女，只是沒有去辦理結婚罷了；之後，黛文與喬納森前妻的兒子迪維爾竟勾搭上，且在他還未成年時，就和其互傳親密照片和訊息，最後2人甚至步入婚姻殿堂。
黛文的律師羅伯特‧德拉斯科維奇（Robert Draskovich）在法庭上指出，迪維爾才是真正具有犯罪動機的人，因其父親準備搬入與前伴侶及2名孩子共同居住，可能引發家庭衝突與強烈不滿，加上在命案發生前幾天，黛文還傳訊息說迪維爾是騙子，要求離婚；由於父親將奪回居住空間與情感關係，才使迪維爾不堪壓力動手犯案。
因為這起案件結構複雜、情節曲折，從亂倫婚姻、翻供爭議到家庭恩怨，層層牽扯，引起全美媒體高度關注。此案日前進入審判，但由於找不到頭顱以及凶器，造成調查阻礙重重。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
