前FBI局長、紐約檢長起訴案 聯邦法官駁回

柯米是川普第一任期的聯邦調查局局長，他因領導俄羅斯介入2016年美國總統大選的調查案，而遭川普解雇。川普重掌政權之後，柯米9月便遭司法部，以作偽證和妨礙司法公正為由起訴。而紐約州檢察長詹樂霞，則是曾在2022年以詐欺罪起訴川普，10月被控銀行詐欺與向金融機構做出虛假陳述。

司法部第一位接手承辦的檢察官希伯特，因查無證據不願繼續辦理辭官之後，司法部長邦迪便任命了前白宮助理哈利根承辦，成功的將兩宗刑事案件送上了聯邦地方法院。而法官柯瑞24號做出的判決是全案駁回，因為「承辦的代理聯邦檢察官哈利根任命無效」，對柯米、詹樂霞的起訴，「均屬於行政權的非法行使，特此予以撤銷」。

美國前聯邦調查局局長柯米說：「這個案子對我個人當然很重要，但更重要的是這傳遞出一個訊息。美國總統不能利用司法部打擊他的政敵。」

詹樂霞透過聲明表示，「對這項勝利感到鼓舞，將繼續每天為紐約市民而戰」。川普則是在社群媒體發文，稱這兩人都「罪大惡極」，又說「正義必須立即得到伸張」；司法部長與白宮都表示將上訴到底。

美國白宮發言人李威特表示，「琳賽哈利根是合法任命，政府的立場就是這樣。」

美國司法部長邦迪說：「琳賽哈利根是位出色的檢察官，他們不想讓她做下去真是可恥。」

除了柯米與詹樂霞之外，川普的前國家安全顧問波頓，日前也被控洩漏機密資訊；國防部也正考慮要把拍攝影片，呼籲軍隊遵守憲法，不要執行非法命令的，民主黨參議員凱利送交軍事法庭審判。

