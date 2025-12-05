前Google執行長施密特：資金不足卡中國AI發展 美中差距將擴大

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導， Google前執行長施密特(Eric Schmidt)對中國人工智慧(AI)前景作出悲觀評估，認為資金缺口可能會阻礙中國稱霸AI領域的野心。

施密特1日參與哈佛大學甘迺迪學院主辦的1場活動中表示，與擁有全球「最卓越資本市場」的美國相比，中國缺乏同樣的金融市場深度，美國擁有世界上最強大的金融市場，60%的交易量和90%交易額都以美元結算。中國新創公司實際上「無法獲得資金」來跟上AI競賽的步伐。

施密特剛結束中國訪問返美，並與很多中國資訊科技界人士親自交談過。他說：「和我的(中國)朋友們交談後，我清楚地意識到，他們無法接觸到如此龐大的金融市場。他們根本無法獲得資金。」

根據施密特的觀察，中國的創投規模比3年前大幅縮減，僅剩五分之一。他說：「如果沒有資金，就很難構建這些需要複雜訓練的大型模型。」

施密特的言論顯示，近年來充滿挑戰的中國經濟和不斷發展的創業環境，已經抑制了市場驅動創投基金的投資意願。而美國以國家安全為由，限制創投基金投資包括AI在內的中國關鍵領域，進一步加劇了這個趨勢。

施密特在演說中承認，中國在製造業、供應鏈和成本控制方面存在優勢，並致力於將AI融入到從智慧烤麵包機、到汽車、再到機器人等各個領域。但因中國AI領域受制於資金等限制，他認為美中在AI領域的差距將會越來越大。

全球新創公司和風險投資數據服務公司PitchBook的1份報告指出，中國新創公司的資本主要來自中國政府支持的計畫和企業生態系統，並預計以後還繼續「受其驅動」，因為來自國外的創投資金十分有限。

諮詢公司Omdia的首席分析師蘇廉節認為，與其說中國缺乏資本，不如說缺乏1個基於績效和透明的金融體系，不透明的金融體系可能會阻礙投資人在中國進行大規模的AI投資。

