前NBA冠軍長人坎貝爾享年57歲 活塞、湖人隊發文哀悼

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

前克萊姆森大學籃球明星、中鋒埃爾登・坎貝爾（Elden Campbell）於昨（3）日辭世，享年57歲，死訊由克萊姆森大學公布，但並未透露詳細死因。

坎貝爾於1986至1990年效力克萊姆森，被視為校史最具代表性的球員之一。他大學生涯累積1,880分，至今仍是克萊姆森隊史得分王，同時在封阻（334 次）名列第二、籃板（836 個）排名第八。他三度入選ACC年度最佳陣容，並帶領球隊三度打進NCAA錦標賽，是當時的絕對核心。

1990年，坎貝爾在NBA首輪被洛杉磯湖人選中，展開長達15年的職業生涯。他在湖人效力九季繳出優異的表現，之後陸續轉戰黃蜂、超音速、籃網與活塞。2003-04球季，他在活塞扮演內線苦力協助球隊奪下NBA總冠軍，成為其生涯代表成就。

得知死訊後，各界紛紛致哀。克萊姆森前總教練克利夫・艾利斯（Cliff Ellis）表示：「這消息令人心碎。他是球隊的支柱，也是心地善良、樂於付出的人。他熱愛克萊姆森，即使退休後仍持續支持球隊。」

活塞隊聲明指出：「坎貝爾是2004冠軍隊的重要成員，他在禁區展現的力量與沉穩，是那支球隊的重要象徵。」湖人隊則在社群媒體上寫道：「RIP Big Easy。」

