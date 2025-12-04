前NBA冠軍長人坎貝爾享年57歲 活塞、湖人隊發文哀悼
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
前克萊姆森大學籃球明星、中鋒埃爾登・坎貝爾（Elden Campbell）於昨（3）日辭世，享年57歲，死訊由克萊姆森大學公布，但並未透露詳細死因。
坎貝爾於1986至1990年效力克萊姆森，被視為校史最具代表性的球員之一。他大學生涯累積1,880分，至今仍是克萊姆森隊史得分王，同時在封阻（334 次）名列第二、籃板（836 個）排名第八。他三度入選ACC年度最佳陣容，並帶領球隊三度打進NCAA錦標賽，是當時的絕對核心。
1990年，坎貝爾在NBA首輪被洛杉磯湖人選中，展開長達15年的職業生涯。他在湖人效力九季繳出優異的表現，之後陸續轉戰黃蜂、超音速、籃網與活塞。2003-04球季，他在活塞扮演內線苦力協助球隊奪下NBA總冠軍，成為其生涯代表成就。
得知死訊後，各界紛紛致哀。克萊姆森前總教練克利夫・艾利斯（Cliff Ellis）表示：「這消息令人心碎。他是球隊的支柱，也是心地善良、樂於付出的人。他熱愛克萊姆森，即使退休後仍持續支持球隊。」
活塞隊聲明指出：「坎貝爾是2004冠軍隊的重要成員，他在禁區展現的力量與沉穩，是那支球隊的重要象徵。」湖人隊則在社群媒體上寫道：「RIP Big Easy。」
深陷「賣我」傳聞 字母哥無碰撞受傷退場傷勢曝光
跟總教練零互動？快艇無預警送走保羅 外媒曝光長期裂痕內幕
NBA／跛行退場！柯瑞右腿挫傷將照MRI 總教練鬆口氣原因曝光
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
