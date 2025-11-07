前NBA球星「半獸人」只打1場就離台 球迷傻眼喊退票：一日企劃要先講欸

「半獸人」法德瑞在台鋼獵鷹打完一場就離隊，留下12分、12籃板雙十成績單。（翻攝自臺南台鋼獵鷹職業籃球隊Tainan TSG GhostHawks臉書）

職籃PLG（P. LEAGUE+）台南台鋼獵鷹新賽季找來前NBA體能派前鋒「半獸人」法德瑞（Kenneth Faried）助陣，季前球團高調宣傳，怎料他才打完一場比賽，就買斷合約跳槽歐洲職籃，消息令不少球迷錯愕。

台鋼獵鷹球團今（7日）對外公告，今日凌晨接獲法德瑞經紀公司通知，啟動合約中的「買斷條款」正式離隊，法德瑞將轉赴歐洲職業球隊發展。雖深感不捨，球團仍尊重球員與經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。

法德瑞則表示：「沒預料到會這麼快跟大家說再見，很感謝台鋼球團對我與我家人的照顧。同時也特別感謝台灣球迷的熱情，讓我在這裡的每一天都覺得特別溫暖，希望未來有機會再來台灣打球。」

球團說明，因轉會程序啟動，法德瑞將缺席明（8日）客場對上富邦勇士的賽事。

季外高調宣傳重磅加盟的洋將只打了一場比賽就閃人，不少球迷已到台鋼獵鷹粉專留言開罵，「不是！你們有跟木曜合作要先講欸 一日P+洋將這麼屌的企劃怎麼沒預告？」「剛買完季票最大咖的洋將跑了 球團把季票會員的權益放在哪？」「預先買票的觀眾情何以堪」「三小？你們到底是怎麼跟半獸人簽合約的」「明天票都買好了，跟我說人跑了🙄」「抗議退票」。

