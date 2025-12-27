前NCT成員泰一性侵案定讞！韓國最高法院駁回上訴 判刑3年6個月

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

韓團NCT前成員泰一涉嫌性侵案判決已定。韓國媒體報導指出，南韓大法院（最高法院）已駁回泰一與2名共犯提出的上訴，確定《性暴力犯罪處罰等特例法》罪名成立，判處3年6個月有期徒刑。

南韓大法院已駁回泰一與2名共犯提出的上訴，判處3年6個月有期徒刑。（圖／翻攝泰一IG）

根據韓媒Nate報導，南韓大法院（最高法院）於昨（26）日駁回泰一等3人的上訴，維持二審原刑，判處泰一與2名共犯各3年6個月有期徒刑。判決內容指出，泰一2024年6月與李姓、洪姓2名男性友人，在首爾梨泰院夜店認識一名中國籍遊客A女子，3人在A女酒醉後，將她帶到同夥住所輪流對其施暴。檢方指出，在A女身上驗出3名被告的DNA，成為確鑿證據。

法院於今年7月一審時，判定3人違反《性暴力犯罪處罰等特例法》（特殊準強姦罪），判處泰一與2名共犯各3年6個月有期徒刑，並下令當場羈押。10月二審時除刑期不變外，另命3人接受40小時性暴力治療課程，同時規定5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。雖然泰一對二審判決提起上訴，但大法院最終未受理，3年6個月刑期正式定讞。

泰一於2016年以NCT成員身分出道，曾是分隊NCT 127與NCT U的成員。2024年10月爆發性侵醜聞後，所屬公司SM娛樂終止與泰一的專屬合約，正式宣布泰一退出組合，並表示：「我們認識到此事的嚴重性，並決定他不能再繼續參與該組合活動」。

