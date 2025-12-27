前NCT成員泰一性侵案定讞！韓國最高法院駁回上訴 判刑3年6個月
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
韓團NCT前成員泰一涉嫌性侵案判決已定。韓國媒體報導指出，南韓大法院（最高法院）已駁回泰一與2名共犯提出的上訴，確定《性暴力犯罪處罰等特例法》罪名成立，判處3年6個月有期徒刑。
根據韓媒Nate報導，南韓大法院（最高法院）於昨（26）日駁回泰一等3人的上訴，維持二審原刑，判處泰一與2名共犯各3年6個月有期徒刑。判決內容指出，泰一2024年6月與李姓、洪姓2名男性友人，在首爾梨泰院夜店認識一名中國籍遊客A女子，3人在A女酒醉後，將她帶到同夥住所輪流對其施暴。檢方指出，在A女身上驗出3名被告的DNA，成為確鑿證據。
法院於今年7月一審時，判定3人違反《性暴力犯罪處罰等特例法》（特殊準強姦罪），判處泰一與2名共犯各3年6個月有期徒刑，並下令當場羈押。10月二審時除刑期不變外，另命3人接受40小時性暴力治療課程，同時規定5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。雖然泰一對二審判決提起上訴，但大法院最終未受理，3年6個月刑期正式定讞。
泰一於2016年以NCT成員身分出道，曾是分隊NCT 127與NCT U的成員。2024年10月爆發性侵醜聞後，所屬公司SM娛樂終止與泰一的專屬合約，正式宣布泰一退出組合，並表示：「我們認識到此事的嚴重性，並決定他不能再繼續參與該組合活動」。
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
更多FTNN新聞網報導
娛樂透視／凸顯議題引介女影人 東京影展賦權女性破除隔閡
2025流行語之脆脆的／黃鐙輝空氣社交丐無情 白潤音天菜童星登大人
五月天阿信憶2025最特別「摔進洞裡」 暖喊「我回家了」讓歌迷放心
其他人也在看
韓媒：涉非法對台出售潛艦技術 南韓前海軍中校獲刑2年半
南韓法院近日針對一起涉嫌違反《對外貿易法》的案件作出判決。一名曾任海軍中校的軍工企業負責人（以下稱「A某」），因未經南韓政府許可向台灣非法出售潛艦建造技術，遭判處2年6個月的有期徒刑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北國中生割頸案「善款湧入破千萬」 楊家發聲致謝、籲停止捐款
新北市發生的楊姓國中生割頸命案持續引發社會關注，高等法院於23日的二審判決，改判被告郭姓男子有期徒刑12年、林姓女子11年。判決結果出爐後，受害者楊生父親當庭聲淚俱下，坦言難以接受，相關案件也再度掀起社會討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
小37歲未婚妻爆瞞婚「兒已16歲」！關鍵證據曝 75歲男星不忍發聲了
75歲港星李龍基出演許多皇帝角色，有著「TVB御用皇帝」的封號，2021年他公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日卻有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
輪姦酒醉女後照常開唱！前NCT泰一判3年半定讞 法院怒：重大惡行
韓國男團NCT前主唱文泰一，去年因涉嫌性犯罪被刑事起訴，他與另外兩名友人撿屍並輪姦中國女遊客。韓國最高法院今（27）日作出最終裁定，駁回文泰一與2名共犯提出的上訴。認定原判並無違誤，維持 3 年 6 個月有期徒刑，須完成40小時的性暴力治療課程，5年內不得在兒童、青少年與身心障礙相關機構就業。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
朴有天舊愛再被抓！涉毒逃亡柬埔寨 「昔出獄1事」超諷刺
朴有天舊愛再被抓！涉毒逃亡柬埔寨 「昔出獄1事」超諷刺EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
配合楠梓園區電力工程 台電拼農曆春節前完成道路段工項
台電公司為配合國家重大經濟發展政策，因應楠梓產業園區開發之電力需求，並強化高雄地區整體供電穩定性，於一一四年五月起進行「高雄~雄積三、四（高雄~高煉）線路土建統包工程」，目前正加緊趕工，力拼中華路及翠華路之道路施工作業於農曆春節完成。台電公司今(廿七)日說明，電力工程施工範圍涵蓋三民區、鼓山區及左營區等區域，施工期間部分路段採分車道封閉方式進行施工，台電公司已責成監造單位及施工廠商，現場除落實交維計畫之相關設施外，並於各施工路口之車行指示及施工預告，同時增派義交加強動態指揮疏導，另於警廣等電台進行施工訊息宣導，透過各媒體管道即時宣導，提醒民眾提早規劃路線。該工程施工路段位於中華路及翠華路，於十全路以南及大中路以北之路口設置替代道路指引之標示牌面，分流上下班之車流，另於高雄 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
震撼！「財閥千金」黃荷娜涉毒逃亡柬埔寨還秘密產子：為了小孩投案
南韓大型企業南陽乳業創辦人的外孫女黃荷娜，曾與男星朴有天交往，並論及婚嫁而廣受關注。南韓警方24日證實黃荷娜在柬埔寨落網。如今，驚爆黃荷娜躲在柬埔寨期間，還生下小孩，是為了孩子才投案；相關單位認為她有消滅證據疑慮，26日遭羈押，她打著溫情牌養育孩子牌失效。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
戰爭研究所：俄羅斯沒有能力打下整個頓內茨克又同時在烏克蘭其他地區發動攻擊
[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基即將面見美國總統川普，討論結束俄羅斯侵略戰爭的協議內容。莫斯科則堅持索要其還未能佔領的頓內茨克地區。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）評估，此舉很可能是為了節省俄羅斯的人員和物資資源，也可能是為了讓俄羅斯在未來更有利於再次入侵，從而實現普丁控制整個烏克蘭的長期戰略目標。 「戰爭研究所」分析，俄羅斯「沒有足夠的人力物力」來攻占頓內茨克剩餘地區，「同時還要在其他地區繼續發動攻擊」。 評估報告繼續指出，「因此，克里姆林宮在談判中要求烏克蘭割讓頓內茨克州未被佔領的地區，很可能是為了節省俄羅斯的人員和物資資源，並可能使俄羅斯在未來更有利於再次入侵，以實現普丁控制整個烏克蘭的長期戰略目標。」查看原文更多Newtalk新聞報導藍白宣布推動「兒童帳戶政策」吳欣岱：畫虎不成反類犬的粗糙提案揭露俄假訊息攻擊 德法駐日大使聯名籲團結捍衛民主新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
8歲女童同時有卵巢、睪丸「上學不敢去廁所」 手術驚人結果曝
根據陸媒《新民晚報》報導，婷婷染色體檢測顯示為「46,XX」的女性核型，但體內卻被診斷出罹患極為罕見的「卵睪型性發育異常」（DSD），一側為同時含有卵巢與睪丸的卵睪組織，另一側僅有卵巢組織，此類病例在臨床上相當少見。婷婷出生後家長與醫師即發現外生殖器出現男性化特...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
街友凌晨陳屍街頭！疑遭3男活活打死
街友凌晨陳屍街頭！疑遭3男活活打死EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
「富三代千金」涉毒逃亡海外落網！於柬埔寨產子後返韓受審
南韓企業南陽乳業創辦人的外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），曾跟男星朴有天論及婚嫁而聲名大噪。不過，黃荷娜過去多次染毒，2023年12月逃往東南亞，成為通緝犯，直到今年12月24日才落網、被遣返韓國接受調查。據悉，她在柬埔寨秘密生子後，才決定回韓國投案。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
校園割頸案善款破千萬 楊生父母感謝社會支持、籲暫停捐款
[Newtalk新聞] 新北市校園割頸案二審結果日前出爐，高等法院23日改判，未成年主嫌郭姓少年處有期徒刑12年，教唆犯林姓少女判刑11年。判決結果曝光後，受害學生楊姓少年父母難掩悲痛，情緒潰堤，直言難以接受判決內容。而新北市政府社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案，短時間內善款金額暴增，截至近日已累計超過1424萬元。 而楊生父母26日晚間透過民進黨新北市議員石一佑發表聲明，向社會大眾表達誠摯感謝，同時也懇請外界「暫停捐款」。聲明指出，家屬已感受到來自社會滿滿的支持，目前所獲援助已足夠，希望大家能將這份愛心轉向其他更需要幫助的孩子與家庭。 民進黨新北市議員卓冠廷也分享，他日前偶遇楊生父親時，看到對方疲憊的神情，內心十分不捨。卓冠廷表示，這兩年來，楊家為了失去孩子四處奔走，等待司法結果，卻始終難以彌補心中傷痛。 卓冠廷指出，刑事部分一審時，新北地院判郭姓少年9年、林姓少女8年徒刑，經高院審理一年多後改判加重；民事求償方面，法院判定加害者應賠償938萬元，但實際執行困難。女方僅能償還140萬元，且採分期付款方式，每月支付1萬元；男方則表示無力賠償，至今未付任何款項。 卓冠廷也新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夥同2男集體輪姦中國籍女子！前男團成員入獄3年半定讞 DNA成鐵證
南韓男團NCT前成員文泰一去年爆出涉嫌特殊強姦罪，遭到警方逮捕。他去年6月與友人李姓、洪姓兩名男子，在首爾梨泰院某夜店結識一名外國籍女子A。3人隨後利用A女酒醉、無法反抗的狀態，輪流對其施暴。檢方調查指出A女身上驗出3名被告的DNA。如今韓媒報導指出南韓大法院（最高法院）已駁回他與2名共犯提出的上訴，因違反《性暴力犯罪處罰等特例法》（特殊準強姦）罪名成立將入獄服刑3年6個月。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
綠能貪汙案 鄭亦麟收賄遭訴 300萬交保
被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌利用家人當人頭收賄198萬元，關說台電准予業者獲取高額用電申請案，且有601萬4961元財產來源不明，台北地檢署26日分依收賄、財產來源不明、洗錢和行賄、違反商業會計法等罪，起訴鄭亦麟和其父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟，及行賄的東煒建設負責人陳健盛、董事陳冠滔父子等6人，並分別求刑，以鄭亦麟求刑14年最高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
69歲存款3000萬、月領15萬年金仍不快樂？上班族「一習慣」退休陷老年抑鬱
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導日本一名69歲男子退休時擁有約3000萬日圓（約新台幣600萬元）存款與穩定的年金收入，原本以為能安心享受晚年生活，卻在...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
29歲初代美妝網紅Daddoa離世！經紀公司讚：首位將K-beauty推向全球的YTR
被譽為「南韓第一代美妝網紅」的Daddoa（다또아）於12月16日不幸辭世，年僅29歲。她過去活躍於社群平台Cyworld，曾創下年訪客數突破1000萬人次的驚人紀錄，是韓國早期網紅代表人物之一。近年來，Daddoa淡出螢光幕，專心準備攻讀研究所，未料近日卻傳出噩耗，消息曝光後震驚各界，也讓粉絲感到相當不捨。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
捲「小英男孩」綠能弊案！東煒董座組「黃金律師團」激辯：198萬非賄款
「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收受東煒建設公司董事長陳健盛、兒子陳冠滔198萬元賄款，施壓台電喬饋線，檢方昨（12/26）日起訴移審，三人出庭說法一致，全撇清198萬與東煒用電申請有關。陳健盛更組起黃金律師團，由律師羅秉成打頭陣，批評檢方早在監聽時就曾聽到陳冠滔告知陳健盛，「LUKE領走的200萬就是泓德第一期款進來的那些錢」，證明198萬是「仲介款」而非賄款。太報 ・ 1 天前 ・ 13
檢舉車違停擋路卸貨! 警到場檢舉人也違停遭開單
中部中心 / 中部綜合報導台中民眾檢舉有轎車停在住家門口，擋住去路無法卸貨，通知警方到場，員警抵達後，也對著報案民眾車輛開出違停告發單，讓報案民眾當場氣炸，當街跟開單員警爭論引來民眾側目。警方表示，檢舉民眾的車輛確實違停，如果民眾不服取締，可以依法申訴。民眾檢舉車輛違停警到場開單 檢舉人也違停遭舉發 與警街頭互槓。（圖／社會事新聞影音）員警在街頭取締違停，一位轎車駕駛不滿遭開單，跟員警互槓，民眾越說越生氣，但員警說，違停態樣已經輸入電腦，而且車輛真的就是違停警依法開單告發 駕駛不服取締將依法申訴。（圖／翻攝畫面）原來這名駕駛，本來報案有車輛違停在住家門口通道，讓他車輛無法卸貨，才會報警請員警到場。員警到場後，確實對違停車開單，卻也發現另外一輛車在對向也違停，因此一併開單告發，沒想到，這輛車的駕駛，正是打電話報案檢舉車輛違停的民眾。警方表示，他們依法開單告發沒有問題，而電話報案的檢舉人說，他當時就在車旁邊，警方應該要提醒車主，遭到開單告發覺得無辜，將會依法申訴。原文出處：檢舉車違停擋路卸貨 警到場檢舉人也違停遭開單 更多民視新聞報導涉消防車弊案 台南市消防局前局長、廠商聲押20多歲男憲兵虐貓撞牆致死還拍片PO網 遭判有期徒刑2月割頸案乾哥最快4年假釋！眾人司法院「直播上香」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小英男孩」押4月英氣全消！出庭認罪卻絕不講「收賄」 律師幫他說：沒犯罪
「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收賄198萬幫業者喬台電饋線，檢方昨（12/26）日起訴移審。他出庭雖稱認罪，但只承認收取這筆198萬「仲介費」，協助業者介紹投資人，雖也認了協助業者向台電轉達用電需求，但撇清兩者沒有關係。律師更直言，鄭亦麟坦承犯罪是因為有收錢，但他當時不是公務員，職位也和台電沒關聯，轉達用電需求也不是職務行為，認為本件根本不成立犯罪。太報 ・ 1 天前 ・ 2
丟臉！韓團NCT「文泰一」認了輪姦醉女 入獄3年半定讞
韓國人氣男團NCT前成員泰一（文泰一），去（2024）年被查出與兩名友人性侵一名酒醉女子，泰一被判處3年6個月有期徒刑，他上訴遭駁回，今（27）日判處3年6個月有期徒刑定讞。太報 ・ 1 天前 ・ 1