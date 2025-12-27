前NCT文泰一「撿屍醉女」集體性侵案定讞！ 判刑3年6個月確定吃牢飯

人氣韓團NCT前成員泰一（文泰一）涉嫌集體性侵，最終確定判刑3年6個月有期徒刑。

今（27日）據韓國司法界消息，文泰一與2名友人涉嫌集體性侵一案，昨在韓國開庭，三人提出的上訴再度被駁回，維持原審判處的3年6個月的刑期，全案定讞。三人另須完成40小時性暴力治療課程，並被命令5年內不得在兒童、青少年及身心障礙相關機構任職。

檢方指出，三人在去年6月13日凌晨2點33分左右，在首爾龍山區梨泰院的一間酒吧，結識一名中國女性觀光客並一同喝酒，隨後將對方「撿屍」回瑞草區方背洞的住處，並涉嫌在被害人酒醉失去意識的情況下進行集體性侵，因此遭到起訴。

檢方曾求處7年徒刑

檢方指出，犯案當時除文泰一外，另外兩名被告曾互傳「把計程車開遠一點再上車，換個地方被拍到」等訊息，認為它們有意利用被害人外國人的身分，試圖讓她記不清犯案地點，甚至企圖規避警方追查。檢方原本請求法院對文泰一判處7年有期徒刑。

今年7月一審時，法院指出被告利用被害人酒醉、喪失反抗能力的狀態，輪流對其性侵，犯行性質極為惡劣；被害人身為外國旅客，在陌生環境中遭遇犯罪，精神上勢必承受極大痛苦，因此當庭將文泰一等三人收押。

只是法院也考量三人皆為初犯、坦承犯行，且已與被害人達成和解、對方表示不願追究刑責，作為從輕量刑的有利情節。二審法院於10月認定一審判決並無不當，駁回被告上訴；最高法院亦認為上訴理由不具合法性，最終駁回，全案定讞。

