前NCT文泰一和友人上訴 「輪暴酒醉女」 判決出爐網狂轟

南韓男團NCT前成員文泰一。（圖／翻攝自微博）





南韓男團NCT前成員文泰一去年因「特殊強姦罪」判刑入獄，不過與兩名被告一起抗訴，今（27日）大法院（韓國最高法院）確定不受理，最後維持原判3年6個月有期徒刑，刑期正式定讞。

根據韓媒報導，文泰一和兩名友人在一審、二審後，都一起提出抗告，今日大法院（韓國最高法院）確定不受理，維持原本判決，除了3年6個月有期徒刑，還需要接受40小時性暴力治療課程，並限制5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。

文泰一在2023年6月和李姓、洪姓兩名友人，在首爾梨泰院某夜店認識一名中國女子後，趁其喝醉後輪姦，檢方在調查時候，也因從女子身上驗出3人DNA，成為關鍵證據。

廣告 廣告

對於文泰一的判決結果，引發網友不滿，紛紛表示：「集體性侵只判3年半？」、「太短了，根本不合理」、「去中國接受死刑吧！」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

●日寫真女星辦握手會「0人到場」急喊卡 她獨坐會場發呆畫面曝光

●金莎母子戀成真！「14字扭轉風向」 身份轉換首發聲

