前PlayStation總裁批產業「過度沉迷商業獲利」，忘記遊戲「好玩」初衷

前索尼互動娛樂（SIE）全球工作室總裁 Shawn Layden 最近對目前遊戲產業的發展趨勢提出了批評。他直言，現代大型遊戲開發的高層會議焦點經常嚴重失焦，太過集中於商業利益而不是遊戲體驗。

前高層認為遊戲好玩才是重點。（圖源：Getty Images）

Shawn Layden 在 Pause for Thought and Naomi Kyle 的採訪中提到，有時候會議開始，經常能聽到高層們討論關於遊戲的「獲利方案」、「搶佔潛在市場」等話語。這種現象讓他不得不打斷會議並質問：「等等，先別急。所以好玩的部分在哪裡？」

訪談中 Layden 還提到關於遊戲主機的「獨佔遊戲」，認為獨佔作品絕對不會消失，因為正是這些遊戲讓特定的主機平台得以發光發熱，有強大的獨佔遊戲對品牌來說才有更高的價值。Layden 更使用了一個生動的比喻來形容其重要性，他表示如果哪天看到任天堂的招牌角色《瑪利歐》出現在 PlayStation 主機上，那就是世界末日。