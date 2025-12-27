前PlayStation總裁爆料：索尼會刻意「造星」製作人，小島秀夫就是明星

在發展到現在的全球遊戲市場中，許多好玩、讓人非常享受其中的遊戲作品都能讓遊戲玩家們念念不忘，記得一輩子，而除了遊戲本身外，這些經典遊戲的製作人們也會留在玩家們的腦中，被永遠記得。例如《黑暗靈魂》製作人宮崎英高、《死亡擱淺》製作人小島秀夫，或是《惡靈古堡》系列製作人三上真司等，都在玩家心裡留下非常深刻的印象。不過，這些傳奇遊戲設計師與製作人能被玩家記得或許不只是因為遊戲本身太好玩，前 PlayStation 總裁 Shawn Layden 近日受訪時表示，內部的確會「造星」開發團隊，讓玩家們記得。

（Credut:Getty Images）

廣告 廣告

綜合外媒報導，對於這個世代的全球玩家們來說，會熟記自己喜愛物品背後的開發團隊成員已經是再正常不過的事了。例如出自三上真司之手的《惡靈古堡》、以《潛龍諜影》與《死亡擱淺》系列聞名的小島秀夫、PlayStation 旗下第一方工作室頑皮狗（Naughty Dog）總裁 Neil Druckmann、《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》等高難度動作遊戲的製作人小島秀夫等，這些傳奇遊戲製作人與設計師成功被玩家們所記得的最大原因就是因為他們推出的遊戲真的太好玩了，許多玩家也會口耳相傳，期待這些製作人的作品，因此也讓他們更出名。

不過，前 PlayStation 總裁 Shawn Layden 最近也揭露，其實在這些傳奇製作人身上他們也有進行過「造星」，讓這些幕後開發團隊更能被大家記得。他表示，在 PlayStation 品牌建立之初，許多內部團隊成員都來自於音樂產業，因此他們就將音樂產業的行銷方式給帶來了遊戲業：「他們想行銷的是平台本身，並且像行銷一個樂團、歌手一樣，也去行銷開發者與遊戲。」，當時 PlayStation 的行銷團隊認為，這樣做會讓玩家們更注意遊戲開發者，連帶讓大家更期待未來開發的遊戲作品。

Shawn Layden 進一步指出，在行銷時他們希望的並不是只單純讓玩家記得「PlayStation 的遊戲」：「這也是來自頑皮狗、萬代南夢宮、光榮庫特摩...的遊戲。這其中也有開發者真的變成了明星，例如小島秀夫先生。」，而後，PlayStation 也注意到，如此「造星」遊戲開發者的策略很成功，因為許多開發者們都能善用這些關注度，持續帶來他們自己想推出的作品，也更能讓玩家們願意買單，期待、購買這些名聲如雷貫耳的開發者最新作。