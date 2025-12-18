前Riot高層夢碎！MOBA大逃殺《Supervive》宣布2026年停運，官方認了「留不住人」

由前 Riot Games 執行副總裁 Joe Tung 領軍的 Theorycraft Games 所開發，曾被寄予厚望能成為「下一款現象級遊戲」的 MOBA 大逃殺作品《Supervive》，在昨日（17）更新中宣布將於 2026 年 2 月 25 日正式關閉伺服器。這款集結了《英雄聯盟》、《最後一戰》和《鬥陣特攻》等資深開發者的作品，7 月推出正式版僅數個月後便宣告失敗。官方表示，最後的 2.04 版本更新已上線，包含新的遊戲模式與所有已完成的造型外觀將免費送給玩家，從 9 月 16 日起的所有消費皆可申請退款。

曾在新品節創下紀錄，可惜無法留住玩家。（圖源：SUPERVIVE）

廣告 廣告

針對結束營運的原因，執行製作人 Jenn Nam 在公告影片中坦言，雖然遊戲在測試與上市初期吸引了大量玩家下載嘗試，但團隊沒有留住這些玩家。根據第三方 SteamDB 的數據顯示，最近遊戲的同時在線人數已經跌到不足 500 人在線的低點，即便遊戲在 Steam 上獲得極度好評，過低的留存率仍無法支撐這款高成本營運的野心之作。不少玩家社群與網友則指出，遊戲初期的數值成長系統、大逃殺與競技場模式之間的模糊定位，以及過快的擊殺時間導致體驗不佳，都是造成人氣迅速流失的主因。

面對此次挫折，Theorycraft Games 目前還沒有宣布裁員消息，但表示工作室將進入一段沈潛期。Jenn Nam 強調，這次經驗讓團隊重新審視了未來的開發方向，他們將放棄追求大規模的即時服務型遊戲，轉而專注於開發介於獨立遊戲與 3A 大作之間、更具聚焦性且高品質的作品。這也代表著這家由頂尖開發者組成的明星工作室，將徹底轉型並尋求新的出路。