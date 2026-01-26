前SBL籃板王喬丹重返台灣 全能身手宣布加盟新北國王
【李家穎／綜合報導】台灣職籃球隊新北國王今（26日）宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。
33歲的喬丹已是台灣籃壇的老熟人，不僅曾獲得SBL籃板王與抄截王，更在 PLG 2021-22 賽季效力領航猿期間，繳出場均 17.9分、11.8籃板、3.5助攻及2抄截的全面數據。他不僅具備強悍的禁區對抗能力，更擁有優異的傳球視野與快攻推進能力，是典型具備組織前鋒特質的洋將。
近年喬丹挑戰蒙古職籃舞台，於24-25賽季加盟烏蘭巴托野馬，憑藉強大的禁區宰制力，帶領球隊寫下開季12連勝佳績，最終率隊奪得聯賽冠軍。並贏得2025 BCL Asia East冠軍及BCL Asia季軍。25-26賽季轉戰BCH Knights後，再度展現關鍵影響力，率隊繳出13勝1敗的傲人戰績，連續兩季助隊登上聯盟龍頭寶座。效力蒙古職籃期間，喬丹也連續兩屆入選蒙古職籃明星賽，實力備受肯定。
對於重返台灣並加盟新北國王，球團希望喬丹能在關鍵時刻立即發揮即戰力，他以「團隊至上」的打法，將帶給國王正面能量。也希望透過他在場上感染力，凝聚全隊求勝的共識。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱
穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光
新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通
其他人也在看
東超》總獎金創新高 冠軍可獲150萬美元 公布首次擴編季後賽賽制
東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）今天正式宣佈，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事—EASL Finals東超季後賽，將於3月18日至22日在澳門舉行。本季擴編至12支球隊，將有6隊晉級季後賽，爭奪亞洲籃球最高榮耀。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPBL》新北國王補強洋將 「籃球詩人」喬丹重返台灣
TPBL新北國王今宣布簽下曾拿下SBL籃板王與抄截王、也效力過PLG桃園領航猿的美籍前鋒「籃球詩人」喬丹（Jordan Tolbert）。喬丹今年33歲，身高201公分，過去曾獲得 SBL 籃板王與抄截王，在PLG 2021-22 賽季效力領航猿期間，繳出場均 17.9分、11.8籃板、3.5助攻及自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
EASL》全新六強季後賽制度亮相 冠軍球隊可獲150萬美元
東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）26日正式宣佈，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事—EASL Finals東超季後賽，將於3月18日至22日在澳門特別行政區盛大舉行。東亞超級聯賽2025-26賽季例行賽擴編至12支球隊，最終將由其中6支亞洲頂尖球隊晉級東超季後賽，爭奪亞洲籃球最高榮耀，並於本季聯盟規模最大、成果最豐碩的賽季後，加冕新一屆亞洲冠軍。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPBL/好久不見！ 新北國王簽下前領航猿洋將
新北國王今（26日）宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鳥山明親自構思！《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》曝光！_電玩宅速配20260126
《七龍珠》全新遊戲企劃《AGE 1000》最近釋出了首支預告影片，遊戲主角是一位擁 有變身為超級賽亞人能力的銀髮少年，而畫面中短暫出現了悟空的剪影，暗示他很有 可能跟悟空有血緣關係。 相信大家都知道《七龍珠》故事年份是以「Age」來計算，像是原作《七龍珠》 （Dragon Ball）始於Age 749，而《七龍珠Z》（Dragon Ball Z）的「和平世界篇」 則在Age 784落幕。因此，《AGE 1000》劇情很有可能發生在Z篇結束216年後的一個 全新未來世紀。 值得一提的是，這次的全新主角是由已故傳奇漫畫家鳥山明親自設計，據說遊戲故事 也極可能由他撰寫。上一次老師如此深度參與劇情的《七龍珠》遊戲，已經是多年前 的《Dragon Ball Online》。 《AGE 1000》預計2027年推出，更多情報預計於4月18日至19日，在美國舉行的 「Dragon Ball Games Battle Hour 2026」活動中揭曉，粉絲們記得持續關注後續消 息喔。 © Bandai Namco Entertainment Taiwan Ltd. All Rights Reserved.電玩宅速配 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新晉賭陣！《聯盟戰棋》16.3 陣容推薦：冰皮球女！護盾無限不死戰隊！
哈嘍，大家好 ~ 我是啵緹 今天要來介紹的是【賭球女】 是新版本的強力低費賭狗陣容 16.3改版 皮爾托福 （增強）(2) 連續齒輪 魔法攻擊︰ 12 >>> 15 （增強）(4) 中上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高爾夫》布朗連打八天比賽，差點創造十八歲驚奇
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】年僅十八歲的Blades Brown（布雷德斯‧布朗）渡過旋風式的八天！上週三在光巡賽的The Bahamas Great Aba羅開Golf 頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA／最多領先50分！黃蜂血洗雙星缺陣的76人
面對兩大球星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）都缺陣的76人隊，黃蜂隊今天主場火力全開，最多領先達到50分，締造16年來紀錄，最終也寫下130：93大勝。 黃蜂第二...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPVL》隊史首波連敗後 榜首臺中連莊總教練陳品丞無預警離隊
TPVL（Taiwan Professional Volleyball League，台灣職業排球聯盟）元年賽程例行賽完成2/3，臺中連莊以28勝4敗高居榜首，不過上周吞下隊史首波連敗後，球團今天宣布總教練陳品丞因個人因素與健康考量決定提前離隊，即日起由吳欣翰暫代執行教練職，成為聯盟史上首名下課主帥。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPBL》就是愛來台灣打球！新北國王宣布找回喬丹加盟
新北國王26日宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的他，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》勇士獵狼 柯瑞得分晉史上前20
因為明尼蘇達州接連爆發聯邦移民官槍擊平民衝突事件，勇士作客灰狼比賽延到26日才舉行，靠著史蒂芬柯瑞攻下26分，加上勇士第3節狂轟38分，勇士111比85橫掃地主灰狼，灰狼苦吞5連敗，排名也滑落到西區第7。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F1》McLaren公布測試塗裝 正式塗裝仍待亮相
麥拉倫（McLaren）發布2026年F1賽車MCL40的首批圖片，這輛車將由Lando Norris駕駛，力拚衛冕世界冠軍。不過，目前亮相的僅是暫時性的測試塗裝。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
東超》冠軍獎金150萬美元創新高！6強季後賽3月澳門登場
東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）今正式宣佈，全新品牌季後賽冠軍賽事—EASL Finals東超季後賽，將於3月18日至22日在澳門盛大舉行。東亞超級聯賽2025-26賽季例行賽擴編至12支球隊，最終將由其中6支亞洲頂尖球隊晉級東超季後賽，爭奪亞洲籃球自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高中木棒聯賽蔡銘祐15K完封好投 嘉中勝場開張
（中央社記者謝靜雯台北26日電）高中木棒聯賽第一階段預賽，嘉義高中今天靠著先發投手蔡銘祐7局15K完封好表現，率隊以6比0擊敗中興商工、勝場開張。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高中木聯》屏中棒球隊不解散！ 學校招聘原民專任教練
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】屏東高中今天(26日)在高中木棒聯賽第一階段拿下首勝，全隊僅剩15名高三生，外傳棒球隊要解散，教練陳勁甫正色澄清傳言，「球隊沒有要解散，還要招聘教練。」 ...智林體育台 ・ 1 天前 ・ 2則留言
TPBL》前領航猿洋將Jordan Tolbert返台 加入新北國王
上季總冠軍、目前戰績排行第五的新北國王今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。國王指出，他有出色爆發力與團隊意識，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力
新北國王隊今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的喬丹，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發表留言
高中木聯》蔡銘祐直球對決飆15K完封 嘉中搶關鍵一勝
【賽會特約記者王婉玲高雄報導】賽前尚未開胡的兩隊今天(26日)力拚晉級關鍵一勝，嘉義高中靠著先發投手蔡銘祐15K完封好投，以及隊長葉信杉猛打賞帶領下，終場以6比0擊敗中興商工，在高中木棒...智林體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》柯瑞進佔歷史得分榜第19 勇士罕見20次抄截痛宰灰狼
勇狼之戰因為美國明尼蘇達的槍擊事件延期開打，勇士26日大比分111比85戰勝地主灰狼，還譜寫本季首見的單場20次抄截。勇士主將柯瑞（Stephen Curry）貢獻26分7助攻4抄截，順手達成歷史總得分榜第19名的里程碑。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》三屆灌籃大賽冠軍 Mac McClung 今年不灌了
三屆NBA灌籃大賽冠軍Mac McClung將不會參加下個月的比賽，他的父親Marcus McClu緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言