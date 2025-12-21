前SpaceX副總裁親自護航 藍源成功送首位輪椅使用者上太空

德國航太工程師班特豪斯（Michaela Benthaus）日前搭乘藍源火箭飛越海拔100公里「卡門線」，成為史上首位進入太空的輪椅使用者。這趟11分鐘的次軌道飛行，不僅突破身體限制，也為「太空平權」與未來深空任務開啟新的想像。

太空探索史在德州沙漠寫下新的一頁。一名德國女性航太工程師班特豪斯（Michaela Benthaus），20日搭乘貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的藍源公司（Blue Origin）火箭升空。這趟航程雖然僅約11分鐘，卻讓她成為史上首位跨越海拔100公里「卡門線」的輪椅使用者，向世界證明身障者也能觸及宇宙邊際。

意外折翼 太空工程師跨越身障框架

班特豪斯本身是歐洲太空總署（ESA）的機電整合工程師，7年前的一場越野自行車意外導致她脊髓受傷，從此必須仰賴輪椅代步。儘管身體受限，她對太空的嚮往卻從未熄滅，只是她曾懷疑，像自己這樣「重度身障」的人，是否還有機會成為太空人。

她在行前感嘆，受傷後才驚覺這個世界對身障者而言仍充滿障礙，「如果要建立一個真正包容的社會，就應該在所有層面實現包容，而不是只選擇輕鬆的部分去做」。

圓夢推手來自最強競爭對手SpaceX

這場歷史性飛行背後，協助班特豪斯圓夢的推手，竟是敵對陣營SpaceX的傳奇前副總裁柯尼格斯曼（Hans Koenigsmann）。他在SpaceX效力近20年，是獵鷹火箭開發的核心人物，卻因與馬斯克（Elon Musk）理念不合而於2021年離開公司。

兩人在慕尼黑的一場活動中偶遇，班特豪斯隨口問了一句：「像我這樣的人能當太空人嗎？」沒想到柯尼格斯曼認真地替她找上藍源公司。這位SpaceX老將甚至親自披掛上陣，擔任班特豪斯的緊急助理，並自掏腰包與藍源共同贊助這趟旅程。

班特豪斯與柯尼格斯曼太空中合照。（圖／Blue Origin官網)

100公里高空的極致體驗

為了迎接這位特別的乘客，新謝波德號（New Shepard）無需大動干戈，僅增設了一塊輔助板，讓班特豪斯能從輪椅自主移動至艙內座席。而在飛行過程中，她特地使用繫帶固定雙腿，以防在微重力階段四肢無序漂浮。

當火箭推進至音速三倍，衝破太空邊界後，班特豪斯在無重力狀態下盡情體驗漂浮。她興奮地形容這是「有史以來最酷的體驗」，並笑說自己試著在艙內翻轉身體，盡情俯瞰漆黑星空與蔚藍地球的曲線。

太空平權 為未來的火星任務預演

這次成功的飛行，也為航太界提供寶貴數據。班特豪斯指出，人類若想前往火星，長達數年的旅程中成員隨時可能因疾病或意外致殘，「身障者能帶給團隊特殊的韌性，理解他們如何適應太空環境至關重要」。

任務結束後，班特豪斯在地面團隊與柯尼格斯曼的協助下順利出艙，重新坐上等候在沙漠中的輪椅。她激動地呼籲所有人：「永遠不要放棄夢想，哪怕實現的機率看起來多麼渺茫」。這次跨國、跨企業、跨障礙的合作，也讓「太空為每個人開放」的願景不再只是口號。