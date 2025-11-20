前SpeXial成員陳向熙閃兵半年！73字發聲了 曝平頭照證實今早入伍

陳向熙PO出平頭照證實入伍當兵。翻攝陳向熙臉書

32歲的前SpeXial成員陳向熙（Teddy）今年5月爆出閃兵，以28萬元交保。沈寂半年，20日他突然在社群上分享理平頭的照片，並發文：「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。 能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。 」

Teddy並表示：「我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。我會認真整理自己， 再次謝謝你們的包容。」對於理平頭，經紀人證實他今天早上已入伍服替代役，「我們會全力配合兵役相關安排，司法部分也會尊重並配合檢調後續流程。謝謝大家的關心」。

陳向熙（左）原本與鍾岳軒主演《向流星許願的我們》，結果涉及閃兵爭議遭換角。呂健豪攝、有意思國際傳媒提供。

獲演出BL劇機會！閃兵慘遭換角

Teddy原本獲得夢寐以求的機會拍攝BL劇《向流星許願的我們》，在高雄拍攝期間，爆出閃兵爭議，涉嫌造假血壓異常。而《向流星許願的我們》劇組也因此是大受影響，最終Teddy角色換成初孟軒演出。



