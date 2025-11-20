前SpeXial成員陳向熙閃兵遭逮 消失半年「曬寸頭照」發聲認錯

前男團SpeXial成員陳向熙（Teddy）在今年5月因偽造血壓異常醫療證明，捲入第二波藝人閃兵名單中，據悉他當時正在拍戲，警方直接到劇組將人帶回，並以28萬元交保。事件爆發後他神隱近半年，20日突然更新社群，貼出平頭照寫下，「我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好，認真整理自己。」

現年32歲的陳向熙在涉及閃兵風波後，不僅新戲《向流星許願的我們》慘遭換角，社群平台也停止更新，在時隔半年後，他在Instagram上PO出頂著寸頭的照片寫下，「這段時間經歷了不少事，讓你們擔心了。能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好。」強調會認真整理自己，謝謝粉絲們的包容。

陳向熙消失半年曬寸頭照發聲認錯。（圖／翻攝IG bear821015）

對此，外界也好奇，陳向熙是否準備要去服兵役？根據《壹蘋新聞網》報導，陳向熙經紀人回應表示，會全力配合兵役相關安排，「司法部分也會尊重並配合檢調後續流程。謝謝大家的關心。」

儘管目前整起案件仍在司法程序中，但陳向熙久違發文，仍讓不少粉絲到底下留言給予加油打氣，「加油！積極的心態很棒」、「終於等到你了 遲來的生日祝福 生日快樂 未來會越來越順遂的！」、「有認錯反省就好了～沒事的」、「每當你感到無助時，請記得身邊總有支持你的人」。

