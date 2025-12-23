剖析張文犯罪動機…專家曝「隨機殺人魔3特徵」：社會恐藏多枚未爆彈！

社會中心／綜合報導

張文已經身亡，行兇動機成謎。

19日北捷台北車站與中山站發生震驚全國的隨機殺人案，釀成3死11傷，儘管兇嫌張文（27歲）已墜樓身亡，但其縝密的計畫顯示案發時神智清醒。心理專家黃逸帆對此進行犯罪動機側寫，指出張文並非「突然發瘋」，而是一個長期心理失衡、將公共空間當作「復仇舞台」的極端案例，並警告社會若不重視此類「心理斷線」的邊緣個體，恐仍有隱藏未爆彈。

心理專家黃逸帆在臉書發文分析，張文的行為具有強烈的「自主意識」，他選擇在人潮密集的捷運站犯案，而非偏僻角落或特定仇家，顯示其目的並非尋仇，而是要尋找一個能讓「事情被看見」的舞台。黃逸帆指出，捷運象徵著「正常人的生活」，當一個人自覺被排除在正常世界之外，最想破壞的就是這個所謂「正常」的標誌。

黃逸帆進一步總結這類行為者的3種心理狀態：

1、長期情緒麻木： 危險的並非易激動者，而是內心只剩空虛、對任何事都無感的「長期麻木者」。

2、低價值感與高自尊的組合： 這類人覺得自己在社會沒位置，卻無法忍受被當作不存在，最終走向「既然怎麼活都沒差，那做什麼也沒差」的危險結論。

3、理解但不感同身受： 兇嫌知道別人會痛、會怕，但缺乏情感連結，因此受害者是誰對他而言已不重要，重要的是「事情是否按他想要的計畫發生」。

針對外界疑惑「為何不輕生就好？」黃逸帆解釋，這類犯罪的核心並非結束生命，而是「讓世界被迫回應他」，因傷害自己是安靜且無人在乎的，但在公共空間行兇能強迫世界看見他的存在。他強調，分析動機並非為了原諒或開脫，而是為了正視「犯罪不是瞬間出現」的社會問題。

「要怎麼知道身邊的人是不是未爆彈？」黃逸帆直言，在資訊爆炸、假訊息橫行的環境下，心理疏離者更容易陷入焦慮與憤世嫉俗。他提醒，真正需要注意的預警訊號，往往不是大吼大叫的人，而是那些「慢慢不說話、不抱怨、不求救，卻也不再對任何事有感覺」的人。當一個人覺得與世界失去聯繫、活著只是「撐著」時，便是最危險的警訊，所以社會必須提升心理資源的可及性，並建立更積極的社區支持系統，才能防範下一個悲劇。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

