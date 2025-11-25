剖析習近平、川普通話 王定宇：川普的迴避使中國策略目的未能實現

記者李鴻典／台北報導

中國官媒新華社24日深夜報導，中國國家主席習近平晚間與美國總統川普通電話，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題。但川普發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，內容未提及台灣。民進黨立委王定宇指出，從川普自行發布的內容看，他對台灣及日本均未表態，顯示中方企圖未達預期。

王定宇在臉書發文寫下，習近平24日與川普通電話，新華社稱雙方談到台灣議題，但川普稍後在社群發文，隻字未提台灣。

王定宇分析，中國長期以來慣於在與民主國家領袖會晤後，透過官媒新聞稿將自身單方面的立場包裝為「會議結論」或「雙方共識」；有時甚至未在會中提出，卻在會後加料渲染。因此，新華社此次對川習通話的部分敘述，真偽仍有待觀察。

王定宇進一步分析，就這次通話的政治意涵，可作以下研判：

1. 川普在社群平台的通話說明中完全未提及台灣，與他先前在韓國與習近平會面時的態度一致，顯示他不願與中國討論台灣議題。相較之下，中方領導人對外談話必定觸及台灣。川普的迴避使中國的策略目的未能實現。

2. 在日本首相高市於國會談及「台灣有事」並引發日中緊張的敏感時刻，中國主動公布通話並強調台灣議題，顯示其意在拉高議題層級、試探美方反應，同時尋求製造美日對台立場的落差。然而從川普自行發布的內容看，他對台灣及日本均未表態，顯示中方企圖未達預期。

3. 儘管美中雙方關注焦點明顯不同，但從雙方釋出的訊息可見，美中關係呈現相對穩定的訊號。後續發展仍需持續關注。

