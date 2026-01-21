剖析蔥油餅夫妻命案！專家：恐怕最後一刻還替孩子保密

蘆洲日前發生啃老男手刃雙親的人倫悲劇，精神科醫師楊聰財分析，案件之所以讓人震驚，不只是因為暴力本身，而是因為，甚至有父母到最後一刻，可能仍在替孩子保密、忍耐、承擔。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲日前發生啃老男手刃雙親的人倫悲劇，精神科醫師楊聰財分析，在第一線實務中經常發現，老人遭家暴，尤其是自己孩子時，總是抱持著「家醜不可外揚」的心態，但其實這類案件之所以讓人震驚，不只是因為暴力本身，而是因為，甚至有父母到最後一刻，可能仍在替孩子保密、忍耐、承擔。

保護孩子放在保護自己之前

楊聰財醫師分享實務上的真實狀況，其中有長輩明知被孩子傷害，仍選擇隱忍，其中許多長輩在遭遇子女的暴力（包含言語威脅、推擠、毆打、經濟剝削、限制行動）時，會出現「他只是一時情緒不好」、「他小時候我也打過他，現在算扯平」，甚至還替子女說話「他不是壞，只是壓力大」， 「報警會毀了他的一生」，父母往往把「保護孩子」放在「保護自己」之前。

華人文化枷鎖 家醜不外揚

在華人文化中，「孩子」不只是個人，而被認為是家族延續、自我價值的投射乃至於一生付出的成果，因此很多長輩會認為，如果孩子變成這樣，一定是我教不好，傳出後會被冠上教養失敗的污名，這往往也導致長輩產生羞愧、自責和罪惡感，成為了阻止求助的心理枷鎖，最終讓他們寧可承受傷害，也不願對外求助。

蘆洲一對老夫妻靠著賣蔥油餅拉拔兒子長大，怎料日前卻遭啃老兒手刃慘死。（圖／翻攝自翁翁旅食空間）

包容、隱忍反被認為「不會反抗」

楊聰財也分析，為什麼這類案件「一出事就很嚴重」？首先是長期累積，沒有中斷點，長輩受暴案件常呈現於長期言語羞辱、恐嚇、經濟勒索以及偶發性的肢體暴力，但因為沒有通報、沒有介入，衝突只會升高，不會自然消失。

加上子女本身可能具備物質使用問題（毒品、酒精）、情緒控管障礙、人際挫敗、失業、對長輩有高度依賴又高度怨恨、對「被供養」感到羞辱與憤怒並存等高風險因子，越包容、越隱忍，反而被視為「不會反抗的對象」。

長輩遭家暴黑數難查

綜合以上總總因素，長輩遭子女家暴，往往不報案、不驗傷、不對外說、也不就醫，因此社福單位的系統就「無從得知」，導致悲劇發生，尤其當長輩仍有工作時，更容易被誤判為功能良好、沒有危機的對象，但這就如同黑數般的存在，因此一發生就相當嚴重。

「沒有通報紀錄」≠「沒有風險」、家庭功能看似正常，內部可能早已失衡、長輩不求助，不是沒痛，而是太多心理枷鎖、社會需要更主動的「關係式關懷」，而非只等通報，楊聰財醫師說，本案之所以讓人震驚，不只是因為暴力本身，而是因為長輩到最後一刻，可能仍在替孩子保密、忍耐、承擔。老人保護的真正困難，不在制度，而在於情感文化、羞愧、愛與恐懼交織的矛盾。

