剖析關注青少年犯罪 中時新聞網副總編輯戴志揚獲2025年「新聞報導人權服務獎」

「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮。（戴志揚提供）

聯合國大會定每年的12月10日為國際人權日，中華人權協會也特別選在當日舉辦「2025年國家人權貢獻暨服務獎」頒獎典禮，特別表彰醫療、法治、社會服務、新聞報導、國際人道援助相關領域機構關、人員；《中時新聞網》副總編輯戴志揚，透過長期報導青少年犯罪議題、出版專書更深入各中小學校園，指導學子剖析社會犯罪與防治犯罪、自我保護議題，獲得國內專家學者推薦，拿下2025年《新聞報導人

權服務獎》殊榮。

頒獎典禮由中華人權協會理事長高思博主持，前行政院長劉兆玄、多位立委及台灣民主基金會執行長廖達琪教授等產官學界代表人士均受邀到場觀禮。戴志揚表示，自己也是身為2個孩子的父親，28年來，自己長期跑社會新聞，看盡各類犯罪現場，近距離的觀察探訪加害者與被害者後，漸漸理解犯罪原生成因，其實與父母、家庭、學校及社會氛圍有極大關聯。

尤其面對近年來生育率急速減低，也是資深社會記者的戴志揚表示，各類青少年犯罪不斷攀升，深感必須加快腳步遏止這種情況惡化，因此透過報導與親身深入中小學校園，讓社會每一分子，了解報導中的事件，實際上就是目前台灣孩子身處的「犯罪現實世界」。

戴志揚分享，尤其見到法律束手無策、父母椎心悔恨，與無數受了傷、甚至喪亡的年輕生命後，更希望同時以記者的筆桿紀錄，更同時以一位父親的角色，以深層的心靈觀察，解析父母該如何愛孩子的深切省思。他認為，世界上沒有好孩子、壞孩子之分，只有需要我們盡力揚起社會安全網，不要漏接任何一個孩子。

《誰讓青春沒有明天》為國內唯一一本依真實青少年犯罪案例，更是六都直轄市市長聯合推薦，17位跨界重磅推薦。戴志揚透過近身觀察，解析青少年犯罪成因、動機與家庭、學校應該扮演角色，藉此探討青少年心靈層面；他並在2024台北國際書展開幕進行專題演講，更是創下歷年該項展覽首度以《中文書》，以及青少年犯罪議題進行開幕推薦專題演說。

戴志揚也持續透過新聞報導，深入探討少年槍手、少年車手案、網路性剝削案，剖析少年殺人機器成因及手法，以及目前輔導制度的盲點缺失，也讓外界了解少年加入詐欺集團內心複雜成因，同時因應青少年最依賴的社群網路，衍發出新型態網路犯罪，透過各種新形式的犯罪手法，讓青少年認清，並警戒社會的險惡面。

除此，戴志揚多年來更跑遍全國校園演講、開導孩子，只希望「不要漏接任何一位孩子」。主辦單位指，此次入圍評選名單由國內協會委員、專家、法律學者、法務部、司法院、社會公益團體組成評選委員會舉薦；戴志揚則獲得六都直轄市市長、教育局長、多個青少年公益組織機構共同聯名推薦，經遴選委員全體投票通過。

此次獲得中華人權協會頒發人權貢獻獎者，其餘分別有台大醫學院金山分院、天主教輔大醫院、財團法人犯罪保護協會、台灣預防醫學會、育成社會福利基金會、台灣關愛基金會、華視新聞雜誌節目等單位。

