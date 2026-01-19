剖析雷射與量子物理 諾貝爾得主哈羅契中研院開講

哈羅契教授為當代量子科學與精密量測的發展奠定了基石(圖片來源:中研院)

林育如副研究員表示，哈羅契教授探討了量子物理與雷射之間密不可分的發展歷程（圖片來源:中研院）

周美吟副院長表示，哈羅契教授在量子光學與腔量子電動力學領域具有開創性的貢獻（圖片來源:中研院）

哈羅契教授講座吸引上百位師生參與圖片來源:中研院）

中央研究院「臺灣橋梁計畫」(Taiwan Bridges)系列進行第三場講座，由原子與分子科學研究所、物理研究所主辦，邀請2012年諾貝爾物理學獎得主、法國巴黎法蘭西工學院量子物理學系主任塞爾格．哈羅契(Serge Haroche)，以「雷射與量子物理」(The Laser and Quantum Physics)為題，發表演講。現場吸引百名師生參與，互動熱絡，哈羅契教授以科學家的嚴謹與人文優雅，引領聽眾穿梭量子物理的百年時光隧道。

廣告 廣告

中央研究院副院長周美吟在講座致詞時表示，哈羅契教授在量子光學與腔量子電動力學(Cavity Quantum Electrodynamics, Cavity QED)領域的開創性貢獻，解決了量子力學中單一系統難以被隔離觀測的百年難題，為當代量子科學與精密量測的發展奠定了基石。榮獲諾貝爾物理學獎的哈羅契教授成功挑戰了量子力學中「測量必會干擾並摧毀系統」的傳統局限，利用極高反射率的超導鏡面組成「光子陷阱」，實現了在不摧毀光子的情況下進行長時間觀察，正式開啟人類與單一量子個體對話的新紀元。

哈羅契教授在這場深入淺出的演講中，透過一張張珍貴的實驗投影片，向現場聽眾揭開這座「光子盒」的神秘面紗。他解釋這項技術能讓單一光子在超導空腔內來回反射，存活長達0.1秒；並進一步分享，藉由讓「里德堡原子」穿梭其中擔任偵察員，讓科學家可以在不吸收光子的前提下完成「非破壞性測量」。這項成就不僅將「薛丁格的貓」從思想實驗轉化為可觀測的現實，更為現代原子鐘的精準度以及量子記憶體的開發，奠定了堅實的實驗基礎。

中研院原子與分子科學研究所林育如副研究員指出，哈羅契教授探討了量子物理與雷射之間密不可分的發展歷程。從普朗克、愛因斯坦與薛丁格等大師奠定的量子理論出發，哈羅契教授闡述「受激放射」(Stimulated emission)與「二能階系統」等概念，如何落實為雷射並徹底重塑現代物理的面貌。林育如副研究員強調，對光與物質基本性質的理解，正是推動科學躍進的引擎，哈羅契教授揭示雷射如何讓原子鐘達到前所未有的精準度，以及如何直接操控單一量子個體。在當前量子科技蓬勃發展的背景下，雷射仍將是人類探索物理前瞻不可或缺的關鍵利器。

中研院表示，「臺灣橋梁計畫」1月22日將邀請2019年諾貝爾物理學獎得主米歇爾‧梅爾博士(Michel Mayor) ，帶來「是否存在B星球—人類會移居到太陽系外行星嗎？」(Is there a Planet B – Will humanity emigrate to an exoplanet?)演講，報名資訊可上中央研究院官網查詢。