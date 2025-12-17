剖腹挖空內臟「三貼戲謔運熊屍」藏冰櫃…9人無罪！檢方千字上訴理由曝

記者陳弘逸、簡榮良／屏東報導

槍殺台灣黑熊藏屍冰櫃！屏東縣霧台鄉3年前，外流2名男子騎車抱著黑熊屍體「三貼」嘻鬧逗弄畫面，驚動檢警調查，共逮9名獵人。經查，大夥為了減輕重量以利搬運，剖腹取出內臟丟棄，行徑相當殘忍，一審獲判無罪。對此，屏檢寫下千字文提起上訴，怒轟：殘殺、戲謔非原住民文化。

保育類台灣黑熊遭到3人射殺，還把黑熊夾在中間騎乘拍下影片炫耀。（圖／翻攝自記者爆料網）

2022年12月，2名男子騎車抱著黑熊屍體「三貼」的影片外流，在當時引發熱議，檢方查出涉案的顏姓父子，及另外7名同案被告。他們一行人，持獵槍在霧臺鄉一帶，於2020年至1月間起至2022年12月內，共殺4隻台灣黑熊，其中3隻台灣黑熊還在2年內遭殺害。

自創一套手法。每次都以獵槍先行射殺，確認死亡後，為減輕重量以利搬運，並將死亡的台灣黑熊剖腹，取出內臟丟棄；其中一次，騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體，還帶回部落給居民觀覽，再放入冰櫃冰存。

大批刑警從冰櫃中將台灣黑熊抱起。（圖／翻攝畫面）

檢方耗時4個月追查，共發動9次搜索，搜索地點達25處，訊問 24 人次；此外，同案被告中，還涉及獵殺台灣水鹿、台灣野山羊，又涉頂替等罪嫌，以野生動物保育法第41條第1項之違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪起訴9人。

案經審理，11月26日一審宣判，涉案人中，僅1人犯頂替罪，判處拘役10天，得易科罰金；另外涉嫌野保法部分，全都無罪，全案可上訴。

對此，屏東地檢署寫下千字文，怒提上訴。認為被告等人獵殺行為屬「非營利自用」而諭知無罪，但「非營利自用」，非獨立於「原住民族傳統文化」之外的免責金牌，大法官會議解釋意旨，法律所保障之狩獵權，須建立在「依循部落傳統文化傳承」之基礎上，若僅因原住民族身分，遂將與傳統文化毫無關聯之娛樂性殺戮，冠以「非營利自用」之名並規避刑責，顯已違反憲法平等原則。

9名被告辯稱是為了保護農作物才開槍。（圖／翻攝畫面）

甲熊案，柯姓被告於「採草藥」途中偶遇甲熊而射殺；乙熊案，顏姓被告開著吉普車深入溪床，於發現乙熊之後，分隊包抄、射殺，此等行為均非基於特定祭儀時間、地點或目的之計畫性狩獵；丙熊案，麥姓被告等人使用鋼製吊索陷阱（俗稱山豬吊）使丙熊受困，待其「趴在地面掙扎喘氣」時，再由顏姓被告、麥姓被告分別持槍，並朝丙熊之腹部、頭部補槍射殺，其中鋼製吊索屬於無差別殺傷之工具，對保育類動物已形成長時間、極劇度之內心恐懼與身體痛楚；丁熊案，2名顏姓被告於獵殺丁熊後，以三貼」方式運送，沿途嬉鬧，對待動物生命的輕蔑態度與手段，顯與原住民族傳統狩獵文化所強調「敬天、惜物、尊重生命」之核心精神南轅北轍，難為國民所接受，更不應邀得刑罰之寬典。

事後檢警在兇手住處查獲多把獵槍以及設陷阱的工具。（圖／翻攝畫面）

因此被告等人對待保育類動物行為，實與神聖、莊嚴的原住民族狩獵文化背道而馳。犯罪行為具有戲謔生命：被告於獵殺珍貴之臺灣黑熊後，將龐大屍體夾於機車騎士與乘客間，以「三貼」方式嬉鬧運送，沿途錄影訕笑，甚至事後將屍體於民宿內陳列炫耀、拍照。對待動物生命的輕蔑態度，絕非原住民族傳統文化表現。

原住民族傳統狩獵文化是建立在對自然的敬畏與自我約束之上。被告等人短時間內密集獵殺4隻瀕臨絕種臺灣黑熊、5隻臺灣水鹿及3隻臺灣野山羊等保育類動物，其規模、手段與動機均已逸脫「維持生存」或「傳統祭儀」之合理範圍，屬「機會主義式」的濫殺。原審判決未能區辨「個人脫序行為」與「集體文化實踐」之差異，將少數人之違法行徑等視於部落文化，不僅在法律評價上錯誤，更對真正嚴守狩獵禁忌之原住民族造成二次傷害。因此，依法提起上訴，請求撤銷原判決，並依法論罪科刑。

