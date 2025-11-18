剖蚵機器每時開50斤 蚵農質疑效果與成本喊「麥相害」

蚵農對剖蚵自動化能否完全取代人工抱持疑問，也擔心能否負擔費用；也有靠剖蚵殼賺錢的老人家擔心沒頭路，希望「麥相害」。（圖／本報資料照片）

國人消費牡蠣以清肉為主，但傳統剝殼作業在沿海勞動力老化、短缺的現在已逐漸面臨瓶頸，遂農業部辦理「國產牡蠣開殼人機協同作業暨品質提昇技術工作坊」，推動牡蠣產業自動化。蚵農對剖蚵自動化能否完全取代人工抱持疑問，也擔心能否負擔費用；也有靠剖蚵殼賺錢的老人家擔心沒頭路，希望「麥相害」。

農業部水產試驗所所長張錦宜說明，國內帶殼牡蠣年產量約2億4千萬顆，但由於國人偏好牡蠣清肉，因此仍須仰賴人工處理，尤其在雲嘉沿海地區，「千歲團」更成產業主要勞動力，然而也凸顯人口老化與勞動力短缺困境，引進自動化設備與智慧加工技術，已成為產業永續發展的必然趨勢。

水試所說明，設備透過200至350MPa的高壓環境，使牡蠣殼、肉因膨脹係數差異而分離達到去殼效果，目前實驗級6公升設備約需350萬元，而55公升與525公升等工廠級生產線投資成本分別約3700萬元及9300萬元。

農業部指出，6.2公升機台已可實現「每小時開殼40至50斤牡蠣」，且隨自動化規模化生產，人工開殼的單位生產成本可由每公斤約158元降至147元。

東石鄉李姓婦人剖蚵經歷30年，聽到自動剖蚵設備1小時能開50斤，驚呼「怎麼可能」，指牡蠣大小不一，蚵殼表面彎彎曲曲、凹凸不平，人工剖蚵既要考慮角度，還要兼顧力道，才能把蚵肉完整取出，疑惑機器如何讓蚵肉保持完整無損，直言不會爛糊糊變「蚵仔漿」嗎？

蔡姓民眾直言，沿海鄉下地方，工作機會不多，很多老人家靠剖蚵賺生活費，政府要推自動化，只會害大家沒頭路，連「老人工」都沒得賺，希望「麥相害」。

雲林縣丁姓蚵農表示，剖蚵自動化可以減輕人工負擔，但剖開蚵殼後還要人工取蚵，這點機器不知能否做到？另外，據了解剖蚵機器並不便宜，未來保養維修費用會影響購買意願。目前人工剖蚵每剖1台斤蚵仁工資在35至40元間，剖蚵機器的經濟效益仍有待評估。

