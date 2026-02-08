剖開腸已全爛！病患腹痛就診隔天斷氣 急診醫憂被告哀嘆：像走鋼索

急診醫師分享曾幫一名腹痛病患開刀，沒想到剖腹後發現腸子全壞死。（示意圖，photoAC）

急診室簡直就是修羅場，醫護每天都在跟死神搶人。粉專「急診醫師碎碎唸」提到，近期有位患者肚子痛到冷汗直流，醫療團隊雖然火速排檢並開刀，沒想到腹腔一開竟然腸子全爛，即便緊急搶救仍回天乏術。面對後續家屬可能祭出的提告，醫師忍不住嘆息，在急診室工作真的像在走鋼索，隨時都有被告風險。

急診醫師回憶當時患者抽血數值還算正常，但因腹部持續劇痛，隨即安排電腦斷層懷疑是腸中風，雖然當下馬上會診外科、施打升壓藥並推進手術室，沒想到進入開刀房後，患者突然心跳停止，雖然緊急救回並剖腹探查，看到的卻是整片腸子壞死的殘酷景象，最終只能無奈縫合，患者於隔日不幸辭世。

急診室醫護躲不掉的日常陰影？

其實醫師先前才開玩笑說，學長抓出非典型主動脈剝離是賺了3000萬，但這話背後藏著滿滿無奈。因為如果沒能在第一時間揪出病灶，一旦發生意外，賠償金可能就是3000萬起跳，而且還可能有家屬埋怨質疑：「為什麼沒有及早診斷去開刀？搞不好及早開刀病患就不會死了」。這種動輒得咎、隨時面臨法律訴訟的沉重壓力，早已成為急診室醫護躲不掉的日常陰影。

恐怖疾病初期外顯症狀不明確？

急診醫師感悟其實很多恐怖疾病在初期的外顯症狀往往不明確，得等到病程發展到一定程度才會露出真面目。急診醫師無奈表示病患臉上不會寫著自己的病名，許多診所轉介過來的個案，在病徵尚未全數展露前，診斷難度極高。這種在鋼索上搏命的感覺，不僅考驗醫術，更在磨損醫療人員的熱忱。

