剛上任就大刀闊斧！美紐約市長曼達尼「舊市政廳地鐵站」宣誓就職...宣布「調高富人、企業稅率」

美國紐約新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）於2026年1月1日宣誓上任，正式成為紐約市首位穆斯林、首位南亞裔及首位在非洲出生的市長。他也隨即推動其在競選期間給出的承諾，對紐約市高收入族群加稅。

綜合外媒報導，曼達尼的就職儀式選在歷史悠久的舊市政廳地鐵站舉行，他手按《古蘭經》宣誓就職。據了解，曼達尼之所以選擇在舊市政廳地鐵站宣誓，旨在強調公共運輸對紐約生命力的重要性。

曼達尼生於烏干達，7歲隨父母移居紐約，在911事件後的社會氛圍中成長。他2018年才取得美國公民身分，兩年後當選紐約州眾議員，如今再以34歲之齡，成為紐約數代以來最年輕的領導人，也是首位穆斯林、南亞裔、在非洲出生的市長。

而曼達尼當選標誌的「生活成本」議題也成為大家關注的焦點。曼達尼喊出，要針對紐約年收入超過100萬美元（約新台幣3138萬元）的個人所得稅率，調高2個百分點（5.9%），並將企業最高稅率、從現在的7.25%提高至11.5%，與鄰近的紐澤西州看齊。

至於新增稅收，曼達尼表示，將用在紐約市一系列社會政策，包含免費全民托育服務、免費公車、州營平價雜貨店、10年內興建20萬戶可負擔住宅。紐約副市長富萊漢（Dean Fuleihan）透露，新的市府團隊勢必需要「新增財源」，平衡現有預算和支出，並設法落實曼達尼提出的社會政策。

富萊漢說，他並不認為紐約的富豪居民會因此而逃離大蘋果，「因為從數據上，真正離開的人，是那些已經負擔不起紐約生活成本的人，而不是百萬富翁們」。富萊漢也指出，多數市民都能理解，「要維持紐約的經濟成長與商業成就，就得解決住房與生活成本過高的問題」。

（圖片來源：约克新闻）

