剛上任就大曝內幕！烏新防長坦承200萬人逃兵被通緝 20萬士兵陣前逃亡

烏俄戰事持續膠著之際，烏克蘭軍方近日於多個戰線傳出進展。經過兩週激戰，烏軍成功奪回位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州的堤喀村。 圖：翻攝自 all over again X 帳號

[Newtalk新聞]

烏克蘭新任國防部長米哈伊洛・費多羅夫（Mykhailo Fedorov）週三（14 日）在議會發表演說時披露，約有 20 萬名士兵未經批准擅自離崗（AWOL; Absent WithOut Leave），另有約 200 萬名烏克蘭人因逃避兵役而「被通緝」。這是首位烏克蘭官員公開透露軍隊人力面臨的嚴重問題。

烏克蘭軍隊多年來在抵禦規模更大、裝備更強的敵軍時承受巨大壓力。前線條件極為艱困，基輔部隊常常在兵力和火力不足的情況下，仍試圖守住關鍵陣地。

烏軍突襲部隊最近使用黑鷹直升機進入紅軍城，殲滅滲透俄軍。 圖 : 翻攝自烏克蘭國防部

根據烏克蘭法律，18 至 60 歲男性必須在軍方登記並隨身攜帶證件，但僅 25 至 60 歲者會被徵召入伍。戒嚴法規定，23 至 60 歲的適齡男性不得離境，但仍有數萬人非法逃離。總統澤連斯基在與費多羅夫會面後表示，烏克蘭徵兵流程需要進行「更廣泛的改革」，並指出「提升科技實力與動員效率將是維護國家安全的關鍵」。

費多羅夫將於下週滿 35 歲，是烏克蘭史上最年輕的國防部長，接替丹尼斯・什米哈爾（Denys Shmyhal），後者轉任第一副總理兼能源部長。費多羅夫曾任副總理兼數位轉型部長，主管烏克蘭成功的無人機作戰計畫。他強調，面對人力短缺，科技對軍事作戰的重要性愈發凸顯。

烏克蘭國防部近日公布多項前線戰果，顯示烏軍在無人機與特種作戰領域持續擴大優勢。 圖：擷取自 NOELREPORTS 的 X

「更多機器人意味著更少傷亡，更多科技意味著更少死亡。烏克蘭英雄的生命價值至高無上。」費多羅夫表示，目前烏克蘭有 500 家企業生產無人機、200 家企業製造干擾設備，以及 20 多家私營導彈生產商。澤連斯基則強調，加強軍隊的科技能力將是國防與國家安全的優先目標。

