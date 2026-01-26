剛上任101董座就接Alex來信！ 賈永婕曝合作內幕：我們台灣就是敢

▲ (圖/翻攝自 賈永婕的跑跳人生 臉書)

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨(25)日完成徒手攀登台北101的創舉，台北101董事長賈永婕也被盛讚「成功讓世界看到台灣」。而她今(26)日發文透露一路以來被質疑的心聲，更有不少人私下操作、想拉她下來，各種髒水一直潑，「我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」賈永婕也強調，自己沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的，「我相信—台灣，值得這一次拼搏。」

霍諾德25日以1個半小時完成徒手攀爬台北101的挑戰。賈永婕今日在臉書發文表示，許多人好奇她有沒有想過風險？最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？「當然有啊。我是看起來頭腦有這麼簡單嗎？萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。」

賈永婕指出，她有非常強大的中心思想「理念」，她認為自己做的是對的事情、對的決定，就算發生意外，也沒有做錯事，「意外，不等於錯誤」。賈永婕說，挑戰可能會失敗，她當然也可以選擇什麼都不做，當一個傳統官派、保守型的董事長，但她沒有，因為她知道這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現台灣的魄力、信念、執行力，「對，我們台灣就是敢，就是很屌」。

賈永婕也透露，她在剛上任台北101董事長還不到一個月，就收到Alex的來信，她當下就跟團隊說「這個一定要做」，不過卻也因此有許多難聽的聲音，「有不少人私下操作、想拉我下來，各種髒水一直潑。我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」

賈永婕也回憶起和執行製作人 James 在規劃整個挑戰的過程，並且一路上都是不可能的任務，有夠複雜、有夠繁瑣、有夠困難。賈永婕說「你問我，在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。因為我就是有堅若磐石的信念。我相信——台灣，值得這一次拼搏。」

