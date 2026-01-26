剛上任101董座就接Alex來信！ 賈永婕曝合作內幕：我們台灣就是敢
▲ (圖/翻攝自 賈永婕的跑跳人生 臉書)
台北市 / 武廷融 綜合報導
美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨(25)日完成徒手攀登台北101的創舉，台北101董事長賈永婕也被盛讚「成功讓世界看到台灣」。而她今(26)日發文透露一路以來被質疑的心聲，更有不少人私下操作、想拉她下來，各種髒水一直潑，「我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」賈永婕也強調，自己沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的，「我相信—台灣，值得這一次拼搏。」
霍諾德25日以1個半小時完成徒手攀爬台北101的挑戰。賈永婕今日在臉書發文表示，許多人好奇她有沒有想過風險？最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？「當然有啊。我是看起來頭腦有這麼簡單嗎？萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。」
賈永婕指出，她有非常強大的中心思想「理念」，她認為自己做的是對的事情、對的決定，就算發生意外，也沒有做錯事，「意外，不等於錯誤」。賈永婕說，挑戰可能會失敗，她當然也可以選擇什麼都不做，當一個傳統官派、保守型的董事長，但她沒有，因為她知道這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現台灣的魄力、信念、執行力，「對，我們台灣就是敢，就是很屌」。
賈永婕也透露，她在剛上任台北101董事長還不到一個月，就收到Alex的來信，她當下就跟團隊說「這個一定要做」，不過卻也因此有許多難聽的聲音，「有不少人私下操作、想拉我下來，各種髒水一直潑。我全部都記得清清楚楚捏。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」
賈永婕也回憶起和執行製作人 James 在規劃整個挑戰的過程，並且一路上都是不可能的任務，有夠複雜、有夠繁瑣、有夠困難。賈永婕說「你問我，在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。因為我就是有堅若磐石的信念。我相信——台灣，值得這一次拼搏。」
更多華視新聞報導
霍諾德攀上台北101頂端 賈永婕巧思讓全世界看見國旗
沒有繩索！Alex Honnold《赤手獨攀台北101》24日登場 賈永婕：我的心臟好大啊
美極限攀岩家24日將徒手攀登101 賈永婕喊「幹大事的勇氣」
其他人也在看
〈專欄〉Alex攀登101讓世界看見台灣
「美國攀岩傳奇」艾力克斯.霍諾德25日向台北101發起挑戰，全程「徒手往上爬」。外界十分好奇，...銳傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
典LU婚禮》吳宗憲證婚誓詞全文！給200萬大紅包有條件
吳宗憲今天（25日）擔任陳漢典、LULU婚禮的證婚人，開場就大喊「綜藝大熱門HITO！」他之前祭出200萬大紅包，表示小倆口要收到禮金有條件，「答應憲哥，做出這樣的決定，一生都不能再改變，直到永遠，可以嗎？」典LU也頻頻點頭。LU爸表示，看到女兒穿上婚紗，感到既驕傲又不捨，回憶起從LULU從會走路到自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
被拱出來選台北市長 賈永婕崩潰拒絕：選舉一點都不好玩
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（1/25）成功挑戰徒手攀登台北101，獲得全球關注熱議，不少人好奇幕後準備過程，也大讚台北101董事長賈永婕有氣魄有勇氣，有網友甚至提議她應出來選台北市長。對此，賈永婕今日（1/26）稍早回應，「請不要叫我選舉！選舉一點都不好玩！」太報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Alex Honnold攀完台北101後首發文 萬人朝聖：摩天大樓GOAT
自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日成功挑戰徒手攀登台北101，全程耗費1個半小時左右，引發全球熱烈討論。Alex Honnold 稍早也在臉書中發文感謝相關團隊讓他...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光
中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發表留言
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...styletc ・ 3 天前 ・ 發表留言
《薰衣草》男神合肥現蹤！土潮穿搭遭譏「暴發戶」 49歲凍齡神顏網驚呆
曾以《薰衣草》、《海豚灣戀人》紅遍全亞洲，受封為「初代偶像劇王子」的港星許紹洋，近年將事業重心轉往中國。現年 49 歲的他，近日在合肥商演期間被粉絲偶遇並留下合影。然而，許紹洋當天極具個人風格的穿搭卻意外成為焦點，特別是腰間的鮮紅配件，被部分毒舌網友調侃充滿「暴發戶」既視感，掀起兩極評價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
味全龍啦啦隊「5人確定離隊」！3人不敵感情風波遭開鍘
味全龍啦啦隊「Dragon beauties」小龍女今（26日）公告5名成員小珍奶、Queena、柳柳、星岑、米奇離隊的消息，令人球迷感到不捨。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
典LU婚禮》許光漢「這名字」現身全場暴動！Lulu當面拒絕：只要嫁陳漢典
陳漢典與 Lulu黃路梓茵今（25）日於台北文華東方酒店舉行盛大婚禮，現場席開 70 桌，星光熠熠的程度被形容「比三金頒獎典禮還誇張」。而婚禮現場最大的驚喜，莫過於「國民老公」許光漢的帥氣現身，他不僅人到場，名字還被諧音幽默玩梗，讓全場賓客笑聲不斷。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言